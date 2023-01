I suoi genitori non lo svegliano più e deve chiamare aiuto dalla finestra

Il capodanno non sarà una festa per questa famiglia francese che vive in un appartamento a Levallois-Perret, avenue Gabriel-Péri. Poco prima delle 16:00, un agente di polizia in servizio è stato catturato in mezzo alla strada da un bambino di 6 anni. Era alla finestra e diceva che i suoi genitori non si erano svegliati.

Dopo aver preso le chiavi, che vengono lanciate dalla finestra, il maggiordomo riesce a salire nell’appartamento e purtroppo fa una terribile scoperta. À l’interieur de l’appartement gisaient les corps des deuxparents: il papà di 62 anni, en caleçon, dans le canapé en un état de rigidité cadavérique (comprenez mort depuis plusieurs heures, ndlr) et la maman di 45 anni, inconsciente , nel letto.