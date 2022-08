In accordo con FASFC, Mondelez International ritira dalla vendita il “Mellow Grany Fruit of the Woods” (195g), che riporta il numero di lotto OCE0922051 e mostra un tempo di produzione compreso tra le 6:00 e le 8:30. Questo prodotto è stato venduto tra il 17/06/2022 e il 3/08/022 da Delitraiteur.

Mondelez International lo ricorda anche dai consumatori per il potenziale di piccoli pezzi di plastica. Il numero di lotto e il tempo di produzione sono riportati sul lato della confezione. Il prodotto in questione è stato venduto solo nei negozi Delitraiteur descritti di seguito.

Descrizione del prodotto:

– Nome prodotto: Granio ai frutti di bosco teneri

Data di scadenza (BDD – preferibilmente precedente): 28/02/2023

– Numero di lotto: OCE0922051, orario di produzione dalle 6:00 – 8:30

Periodo di vendita: dal 17/6/2022 al 3/8/2022

Tipo di imballaggio: imballaggio in cartone

– Peso: 195 grammi

Il prodotto è distribuito da:

– Delitatore: Rte d’Ath 148 7050 Jurbise

– Deliteratore: Chow. de Bruxelles 76 A 1410 Waterloo (Faubourg)

– Deliteratore: Chow. Regina Astrid 60 1420 Brian Laloyd

– Delittore: De Limburg Stirumlaan 94 1780 Wemmel

– Delitrair: Rue Charles Dubois 6 1342 Limelette

– Delitraiteur: Bieststraat 164 3191 Boortmeerbeek

– Strumento di rimozione: Av. De Longue 400 6700 Arlon

Mondelez International invita i propri clienti a non consumare questo prodotto ea restituirlo al punto vendita per un rimborso o un cambio.

In caso di domande, Mondelez International Consumer Services può essere contattata al seguente numero verde: 00800800 13457 o al seguente indirizzo e-mail: customerservices@mdlz.com.