I ricercatori avvertono che i rischi per la salute sono di gran lunga maggiori dei benefici

Tuttavia, i ricercatori sottolineano che quest’ultimo sarebbe più pericoloso che benefico per la salute. Si basavano su due studi: La prima riguarda solo il latte crudo E il Il secondo lo paragona al pastorizzato . Risultati: i benefici del latte crudo sono inferiori ai rischi per la salute umana.

Fino al 1966 in Francia era vietata la vendita di latte crudo. Se questo prodotto venisse concesso in licenza adesso, il suo consumo potrebbe essere più pericoloso che positivo, secondo l’opinione di tre esperti in un articolo sui media Conversazione . Sono Juan Silva e Joel Komakech, due ricercatori alimentari… Università statale del Mississippi negli Stati Uniti, e Mandy Conrad, nutrizionista.

“Bere o mangiare prodotti a base di latte crudo può esporre le persone ai germi”.

Quindi il latte crudo non è così benefico per la salute come pensiamo. Peggio ancora, secondo gli scienziati, potrebbe essere pericoloso. In effetti, questo sarebbe l’originale Epidemie di molte malattie di origine alimentare.

Secondo uno studio pubblicato nel 2022 sulla rivista Epidemiologia e infezioneTra il 1998 e il 2018, 202 epidemie alimentari legate al latte non pastorizzato hanno provocato 2.645 malattie e 228 ricoveri ospedalieri.Bere o mangiare prodotti a base di latte crudo può esporre le persone a germi come Campylobacter, Cryptosporidium, E. coli, Listeria, Brucella e Salmonella. Possiamo leggere sul sito di Centri statunitensi per il controllo delle malattie (Centro per il controllo delle malattie). Alcuni gruppi, come i bambini sotto i 5 anni, gli adulti sopra i 65 anni, le donne incinte e le persone con un sistema immunitario indebolito, corrono un rischio maggiore di contrarre malattie gravi dovute a questi germi.“

In Un altro studioI ricercatori hanno dimostrato che i focolai nelle aree in cui il latte crudo veniva venduto legalmente negli Stati Uniti tra il 1998 e il 2018 erano tre volte più comuni rispetto a quelli in cui non lo era.

Attualmente, una delle principali minacce è il virus H5N1. Secondo gli esperti il ​​latte crudo può contenere il virus responsabile dell’influenza aviaria. Quindi, se una persona consuma latte contaminato, potrebbe ammalarsi. I tre esperti consigliano quindi di preferire il latte pastorizzato a quello crudo, ricordando che non c’è alcun rischio. In effetti si sono già verificate contaminazioni dopo la pastorizzazione, ma in casi rari. Se la procedura viene seguita correttamente, generalmente non vi è alcun rischio.