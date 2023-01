I netizen piangono mentre imbrogliano dopo questa domanda di Jean-Luc Richman in “Les 12 Coups de midi”

Per i netizen, la risposta del giovane giordano, che non è stata accolta da Jean-Luc Richman, è stata comunque buona. Foto illustrativa – TF1

da XV

Il 2 gennaio Stéphane ha nuovamente eliminato con successo i suoi avversari a “Les 12 Coups de midi”. Con 135 iscrizioni, è il quinto più grande insegnante di mezzogiorno, dietro a Bruno, Eric, Christian Quesada e Paul. Arrivato il 20 agosto al salone Jean-Luc Richmann, Stéphane ha una somma di 533.443 euro, compreso il valore di cinque auto.











di video



Questo pomeriggio, una domanda avrebbe potuto permettere a Jordan, che è venuto ad affrontare Stefan, di battere il maestro di mezzogiorno. Gli viene chiesto di dare il titolo del romanzo, che inizia con le parole “Lo Hobbit visse in un buco”.

La risposta di Jordan: “Lo Hobbit”. A cui Jean-Luc Richman ha predetto: “Bilbo lo Hobbit. Per i netizen, è un peccato non accettare la risposta, poiché vengono utilizzate entrambe le versioni”. champion win”, o anche “Tipo… ha fatto di tutto per perdere secondi allo sfidante, nel suo modo di fare la domanda e dare la risposta, grazie Tricheman”, si legge su Twitter.





Leggi anche

Un duro colpo per TF1: il leader dei canali francesi vede il suo pubblico al livello più basso!

Francia



“Biopic à la co*”: Brigitte Bardot si esprime nel biopic a lei dedicato, e non è un’offerta

Le persone

par Rassegna cinematografica e televisiva



“Love, Glory and Beauty” di France 2 passa a TF1: TV’s Little Revolution

una serie

par Rassegna cinematografica e televisiva



Canale RTBF svela il volto di chi presenterà uno dei suoi programmi religiosi (foto)

televisione

par Rassegna cinematografica e televisiva



“L’ho abbracciato forte”: Leah svela la verità su quanto accaduto con Marc Lavoine dietro le quinte di Star Academy (video)

televisione



‘Game of Thrones’: il numero di spin-off pianificati potrebbe essere ridotto…

una serie

par Rassegna cinematografica e televisiva



Vedi tutte le novità





Leggi la rivista



Registrati



Registrati



più letto





“The Internet Show” (Tepic) cambia faccia: dopo Mallow, Rufy ed Enzo’s Place! televisione



Alla tavola di Alessandro Cirillo (“Obiettivo Top Chef”) Rassegna cinematografica e televisiva



Perché le bambole fanno paura? cinema



Esilarante: Benedict Philippon prende in giro Melania Trump (video) Rassegna cinematografica e televisiva



Quanto vale la nuova serie Netflix di Harlan Coben “Don’t Walk Away”? Netflix