ILIl movimento di sciopero non si indebolisce a Delhaize. Questo sabato, 103 dei 128 negozi integrati sono rimasti chiusi, rispetto agli 83 di venerdì, secondo un portavoce di Lion Brand. I 25 negozi aperti al momento non hanno problemi di approvvigionamento e sono stati consegnati come previsto.

Gli scioperanti bloccano i negozi per celebrare la loro opposizione ai piani del management di concedere in franchising i 128 negozi integrati di Delhaize. Questo annuncio ha avuto un effetto bomba tra i dipendenti che temevano il deterioramento delle condizioni di lavoro.