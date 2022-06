I mercati azionari scendono ancora, con il tasso italiano a 10 anni oltre il 4%

Con il nuovo rialzo dei tassi di interesse, soprattutto in Italia, e il calo dei mercati azionari, tutti i mercati si aspettavano che la correzione riprendesse lunedì. Le banche centrali più serie E La Cina è stata spinta a nuove misure Il controllo di fronte a Govit-19.

I mercati azionari europei hanno ampliato le perdite nel pomeriggio, dopo Wall Street, in calo di circa il 2% per la maggior parte della giornata. L’indice Euro Stoxx 50 ha guadagnato il 2,8% alle 17:00. A Parigi il CAC 40 è sceso del 2,8%, non lontano dalla soglia dei 6.000 punti. A Francoforte il codice fiscale è sceso del 2,7%. A New York, l’S&P 500 è sceso del 3,5% sul mercato ribassista (mercato ribassista – in calo di oltre il 20% da tutti i tempi) e il Nasdaq 100 è sceso del 4%.

Aumento tariffario

In mercati a reddito stabile, i rendimenti dei titoli di Stato continuano a restringersi. I rendimenti delle obbligazioni statunitensi a 2 anni sono aumentati di 16 punti base (pb) al 3,20%, mentre i Treasury a 10 anni sono aumentati di 13 pb al 3,29%.

Nell’area dell’euro, il debito italiano è in subbuglio poiché mette alla prova la redditività del mercato. Banca Centrale Europea (BCE) dovrebbe aumentare entrambi i tassi Affronta il pericolo pezzo per pezzo. Prestazione BTP Il 23 pp a 10 anni è aumentato del 4,08%. Della stessa scadenza (11 bp, aumentata a 1,61%) ampliata a 247 bp. Il tasso francese a 10 anni è salito di 13 pb al 2,22%, che ha risentito anche dei risultati del primo turno delle elezioni dell’assemblea in Francia.

Gli operatori hanno notevolmente aumentato le aspettative di un aumento dei tassi di interesse della banca centraleAnnuncio di aumento dell’inflazione venerdì Negli Stati Uniti, maggio ha superato l’8,6% su base annua a maggio. La probabilità di un aumento di 75 bb del tasso del Fed fund Riunione della Fed questa settimana È aumentato. Tale mossa ha quasi interamente un prezzo nel mercato monetario per la riunione di luglio.

Pressione sulla BCE

Il mercato si aspetta che la BCE si muova più aggressivamente di 50 pb al prossimo incontro, mentre i suoi leader sembrano invece muoversi verso un rialzo anticipato di 25 pb. Ma i prossimi datiRigonfiamento Può dare più pressione.

Un’altra vittima di questi rapidi cambiamenti nelle aspettative di politica monetaria è stato lo yen, che stamattina è sceso sotto 135 contro dollaro, il più basso degli ultimi 24 anni, mentre la politica di compliance della Bank of Japan è evidente dall’accelerazione del rialzo dei tassi da parte di altri centri chiave . Banche.