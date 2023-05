“I Have the Fiber”: La febbre divampa per la fibra Proximus

Come sappiamo, Proximus sta lavorando alacremente per implementare la rete in fibra ottica su larga scala, non senza irritare i consumatori arrabbiati per gli aumenti dei prezzi degli abbonamenti, come rilevato lo scorso marzo dal servizio di intermediazione delle telecomunicazioni dei suoi servizi. Ultimo rapporto annuale.

Per convincere i cittadini dei vantaggi della sua tecnologia, che definisce "l'internet del futuro", l'operatore ha recentemente lanciato un'importante campagna di comunicazione tutta in musica, proprio per delineare lo stile di vita che la fibra può offrire ai suoi utenti. "Un invito a prendere il controllo della tua casa e della tua rete" Titolo Ho la fibraha detto che la campagna allinea le fibre Proximus con il ritmo irresistibile del colpo Febbre di Peggy Lee, rivisitato dalla giovane artista belga Rory che ha appena pubblicato il suo primo EP (gioco estesocioè una registrazione estesa rispetto al singolo), Stagionale all'inferno. "La sua voce potente si abbina perfettamentePotenziamento che volevamo introdurre nella nostra campagnadice l'agenzia. Disponibile su questa radio musicale Febbre / fibra Prende vita in uno spot televisivo splendidamente diretto e prodotto da Brice VDH (premiato alle Victoires de la Musique per Noi Julien Dore, che lavora anche ad Angèle, Roméo Elvis, Clara Luciani, Girls in Hawaii, ecc.) e Disturb Studio, la casa di produzione dei fratelli Emeline e Julien Fouya. Il film mostra una madre iperconnessa, dinamica e decisamente felice, che moltiplica le attività con facilità e fluidità, grazie a fibre che Proximus descrive come "Una vera chiamata per controllare la tua casa e la tua rete, indipendentemente dalla tua situazione familiare o dalle tue esigenze". La campagna è visibile anche su TikTok poiché i creatori forniscono più contenuti educativi sui vantaggi della fibra. Stiamo anche parlando di quanto segue remake Rivolto alle piccole e medie imprese.