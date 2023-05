I giudici si preoccupano: “Parliamo di giustizia senza pensare alle parti in causa, è come parlare di salute senza pensare ai malati”.

I nostri interlocutori, per lo più della magistratura, sono indignati. Ma si rifiutano di parlare, se non in forma anonima. al di là del testo della legge sull’indipendenza dell’amministrazione che giudicano”.Pericoloso, disordinato, nebbioso e indigestoÈ la mancanza di trasparenza nei tribunali e nei tribunali che denunciano senza esitazione.

“Le corti ei tribunali non sono un problema per me in sé e per sé. È un organismo che potrebbe svolgere un ruolo positivo, ma attualmente sembra stia combattendo battaglie che non sono le sue, e soprattutto lo sta facendo senza alcuna legittimazione. La preoccupazione è che attualmente stiamo assistendo a una presa di potere ingiustificata da parte di questo organismo. Inizia l’interlocutore. Ciò che viene negoziato dalle corti e dai tribunali si basa sul modello di gestione delle società di consulenza ed è completamente separato dai fatti sul campo. E in tutto questo dimentichiamo l’avversario ei suoi interessi. Parlare di giustizia senza pensare ai litiganti è come parlare di salute senza pensare ai malati».

Sdegna il progetto di riforma per una giustizia più indipendente: “Non si può amministrare la giustizia quando si fa impresa”

Un’altra fonte aggiunge:Non possiamo immaginare una democrazia senza controlli ed equilibri, ma questo è il pericolo con i progetti attualmente in discussione perché le decisioni delle corti e dei tribunali potrebbero d’ora in poi essere vincolanti, inoltre non sarebbe possibile impugnarle. Faremo piani, saremo consultati sul modulo, ma in fondo non ascolteremo nessuno”.

Unione di solidarietà a Bruxelles

Non è la prima volta che i tribunali e gli organi giudiziari vengono criticati per la gestione di questo dossier. Così è stato nel parere emesso il 22 giugno 2022 dal Consiglio supremo della magistratura (CSJ) che mirava principalmente ad eludere alcune formulazioni del disegno di legge sull’indipendenza amministrativa. Il parere sottolinea anche il problema della rappresentanza in tribunale.

Sebbene il problema riguardi, in primo luogo, le corti ei tribunali, il presidente dell’Unione francese dell’Ordine degli avvocati di Bruxelles, Emmanuel Plasschaert, ha reagito. Dice di comprendere le preoccupazioni espresse da molti dei giudici e vuole essere solidale con loro. “Sappiamo che sono interessati il ​​Sindacato dei giudici, il Sindacato professionale della magistratura e il Consiglio della Shura della magistratura. Condividiamo le loro preoccupazioni sul fatto che corti e tribunali non possano più essere padroni della loro giurisdizione. Anche l’insufficiente trasparenza e la mancanza di un’ampia consultazione richiesta da questa riforma, che incide sull’amministrazione delle corti e dei tribunali, pone un problema. Il sindacato non è mai stato coinvolto, mentre dovrebbe essere nell’interesse delle parti in causa di cui è per sua natura portavoce. Non dimentichiamo che le parti in causa, e quindi gli avvocati, sono di fatto i “clienti” dei tribunali. Non c’è dubbio che gli avvocati possono portare la loro pietra nell’edificio. Non è così e ce ne rammarichiamo”.