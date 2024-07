I diritti dei bambini sostenuti dal principe Luigi e dalla Grand Ducal Couples Foundation

Il principe Luigi di Lussemburgo continua la sua opera all’interno della fondazione dei suoi genitori. La settimana scorsa, la Fondazione del Granduca e della Granduchessa ha partecipato a un incontro con Okago per discutere le questioni relative ai diritti dei bambini.

La protezione e il benessere dei bambini sono al centro delle discussioni tra OKaJu e la Fondazione del Granduca e della Granduchessa

Il principe Luigi di Lussemburgo, 37 anni, è entrato a far parte del consiglio della Fondazione Granduca e Granduchessa lo scorso anno. Il principe Luigi, terzo figlio della coppia granducale, si occupa di problemi di disabilità dell’apprendimento.

Il principe Louis rappresenta la fondazione dei suoi genitori in un’intervista con OKaJu

Visualizza le missioni di OKaJu per proteggere i diritti dei bambini

Il principe Louis, che soffre di dislessia, mira a sviluppare un focus sull’apprendimento all’interno della fondazione dei suoi genitori, la cui missione principale è l’inclusione sociale e le attività umanitarie tra le popolazioni svantaggiate.

Il principe Louis entra a far parte del consiglio di amministrazione della Fondazione granducale nel 2023

La settimana scorsa, il principe Louis ha incontrato i rappresentanti di…Garante per i bambini e gli adolescenti (Va bene). OKaJu è un’istituzione indipendente istituita ai sensi della legge del 1° aprile 2020 e funge da difensore civico per i giovani. Il difensore civico è un mediatore che opera a nome della popolazione. Nel caso di OKaJu, la sua missione è quella di intervenire presso le istituzioni lussemburghesi per garantire il rispetto della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia.

Il principe Louis lavora per sviluppare le questioni relative all’apprendimento all’interno dell’organizzazione

Discussioni tra Fondazione GranducaleI rappresentanti del principe Louis e Okajo hanno evidenziato i quattro principi fondamentali su cui si fonda la loro missione, ovvero la non discriminazione, l’interesse superiore del bambino, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo e, infine, il rispetto delle opinioni del bambino.