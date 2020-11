I.C. Carducci Trezza è ufficialmente “Cambridge International School”

Per Primary e per Secondary 1

Da oggi l’Istituto Comprensivo Carducci –Trezza è ufficialmente riconosciuto e autorizzato dall’Università di Cambridge come Istituto inserito nel circuito “Cambridge International School” per Primary e per Secondary 1 per la preparazione e il conseguimento delle certificazioni Internazionali.

“Unirsi al Cambridge Assessment International Education – spiega la dirigente, Mena Adinolfi – significa entrare a far parte di una comunità globale di scuole che lavorano per dare agli studenti gli strumenti per avere successo nel nostro mondo in continua evoluzione. Ottenere l’accreditamento di Cambridge International School è stato il risultato di un lungo ed articolato percorso iniziato nell’anno scolastico 2019/20 e conclusosi solo ora con l’approvazione e la lettera di contratto”.

L’Istituto Comprensivo Carducci –Trezza, quindi, da oggi è abilitato ad offrire ai suoi alunni le qualifiche Cambridge:

Cambridge Primary

● Cambridge Primary ICT Starters

● Cambridge Primary English as a second Language

Cambridge Primary consente agli studenti dai 5 agli 11 anni di costruire le loro conoscenze e le competenze attraverso una programmazione annuale dettagliata e progressiva finalizzata al raggiungimento di un’ottima preparazione per il successivo grado di studi. Sono previsti test intermedi e un esame finale in V per il Cambridge Primary Checkpoint.

Cambridge Lower Secondary – Cambridge Secondary ICT Starters – Cambridge Secondary English as a Second Language

Con il Cambridge Secondary 1, gli studenti iniziano un viaggio educativo nei primi anni di istruzione secondaria, aumentando le loro conoscenze e competenze in ogni step del percorso.

Sono previsti test intermedi e un esame finale in III per il Cambridge Lower Secondary Checkpoint.