I belgi sono invitati dal governo a risparmiare energia

Operare il mercato, comunicare con i cittadini, fare lobby a livello europeo: il piano invernale raddoppia le azioni. L’assistenza al potere d’acquisto delle famiglie è stata prorogata fino alla fine dell’anno.

Questo articolo è riservato agli abbonati







Giornalista presso il Dipartimento di Economia

Bar Bernard Padoan



Pubblicato il 15/07/2022 alle 21:21 Tempo di lettura: 3 minuti



IlIl piano invernale del governo prevede molte misure a breve e lungo termine. Alcuni di essi riguardano i meccanismi di mercato. Pertanto, a Elijah, direttore della rete elettrica ad alta tensione, viene chiesto di fare affidamento principalmente sulle capacità belghe (gestione della domanda, batterie e generatori) piuttosto che su quelle straniere per creare la riserva necessaria per intervenire per garantire l’equilibrio della rete. Le aste continueranno ad essere organizzate quest’estate per mettere in atto questo meccanismo. È stato inoltre organizzato un gruppo di lavoro con la Francia per monitorare lo sviluppo della flotta nucleare francese e l’eventuale indisponibilità a lungo termine dei reattori, che ridurrà la capacità della Francia di importare elettricità.



Questo articolo è riservato agli abbonati



Con questa offerta, goditi: Accesso illimitato a tutti gli articoli, file e report della redazione

Accesso illimitato a tutti gli articoli, file e report della redazione Il giornale in versione digitale

Il giornale in versione digitale Comodità di lettura con annunci limitati