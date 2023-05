I belgi all’estero: Lens e Openda estromettono il Bremes per 10 a 11 e si avvicinano alla Champions League

Openda e Lens salgono Reims e mettono pressione al PSG

L’RC Lens è uscito da una situazione precaria contro lo Stade de Reims durante la 35a giornata di Ligue 1, venerdì sera. Nonostante una squadra ridotta, hanno trasformato il loro svantaggio di 0-1 in una vittoria per 2-1 sulle forze di Will Steele.

Il giocatore locale Kevin Danso è stato espulso dopo soli 19 minuti con un cartellino rosso dopo aver subito un fallo a sedici yard. Folarin Balogun (23.) Poi ha segnato da undici yard. Przemyslaw Frankowski (40.) ha ristabilito l’equilibrio nel primo tempo, anche su calcio di rigore. Sekou Fofana (55.) ha stabilito il record di fila prima dell’ora e ha così vinto il titolo di match-winner.

Loïs Openda ha lasciato il campo al 78′ per il Lens, mentre Maxime Busi e Thomas Foket hanno giocato rispettivamente 86 e 90 minuti.

Nella classifica della Division One francese, il Lens ha consolidato il suo secondo posto, con 75 punti. Pertanto, si avvicina sempre di più all’ottenimento di un biglietto diretto per la fase a gironi della Champions League della prossima stagione. Reims è al decimo posto, con 50 unità.

Germania

Nonostante l’aiuto di Lukebakio, l’Hertha Berlino perde a Colonia e sfiora il pareggio

Venerdì sera, l’FC Colonia ha vinto 5-2 contro l’Hertha Berlino nell’ambito della 32esima giornata di Bundesliga. Dodi Lukbakio, titolare e autore del secondo gol per l’Hertha, è uscito a fine gara (80′).

Davy Selkie (8°) ha aperto le marcature per i padroni di casa prima che Lukas Tousart (18°) e Stefan Jović (33°) ribaltassero la situazione a favore dell’Hertha. Poco prima dell’intervallo, Puck ha invertito la direzione con Timo Hoopers (39°) ed Elias Skhiri (43°). Nel secondo periodo, le speranze di pareggio dell’Hertha sono state finalmente deluse da Hubers (69esimo) e Denis Huseinbasic (81esimo).

Nella classifica della Bundesliga, l’Hertha Berlino occupa la Lanterna Rossa con 25 punti ed è vicina alla retrocessione. A due partite dalla fine, il club della capitale è a tre punti dallo Stoccarda, 16° posto e spareggio di mantenimento, e a 5 dallo Schalke 04, il primo parato, che deve ancora disputare la partita della 32ª giornata. centro della classifica, al 10° posto, con 41 unità.

Olanda

Il NEC, con Dimata, si appoggia duramente al Twente

Venerdì sera, il Twente ha battuto facilmente il NEC Nijmegen nella 32esima giornata dell’Eredivisie (4-0). Il campione in carica Landry DiMata si è unito alla panchina degli ospiti all’83’.

I locali hanno ottenuto i tre punti grazie a Vaclav Cerny (38°), Ricky van Wolfswinkel (83°) e una doppietta di Virgil Mesedjan (61°, 76°). Nella classifica della Prima Divisione olandese, il Twente è quinto con 58 punti, mentre il Nijmegen è decimo con 38 punti. Il Feyenoord, 76 punti, mantiene il vantaggio di 8 unità, davanti al PSV.