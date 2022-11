I 3 migliori nuovi smartphone venduti in Francia per le riprese con Huawei Mate 50 Pro, Google Pixel 7 Pro e iPhone 14 Pro

Il campo della fotografia è diventato un problema critico per i produttori di smartphone che competono freneticamente per produrre il miglior fotofono sul mercato. Ma tra Huawei Mate 50 Pro, Google Pixel 7 Pro e iPhone 14 Pro, qual è il migliore in questo segmento e quale è davvero fatto per te?

Huawei, Google e Apple sont les marques de smartphones qui produisent le plus d’effort pour optimiser les photos rendues par leur appareil rispettoif en s’appuyant non seulement sur des capteurs de qualité, des objectifs parmi les meilleurs et sur’ image un traitement d di fronte. Così Huawei Mate 50 Pro Ha un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con un sensore grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo da 64 MP con zoom ottico.













Sul retro di Google Pixel 7 Pro è presente un sensore principale da 50 MP otticamente stabile che si apre a f/1.9 insieme a un sensore Sony IMX381 grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo Sony IMX586 a doppia stabilizzazione da 48 MP. Capace di ingrandimento fino a 5x in ottica. Il‘I phone 14 pro Sul retro troviamo un sensore principale da 48MP con un sensore grandangolare da 12MP e un altro sensore da 12MP con zoom ottico 3x.













Chi fa le foto più belle?





Secondo DxOMark, è Huawei Mate 50 Pro che presenta le immagini più belle con un punteggio di 149, e quindi si classifica al primo posto. È in anticipo Google Pixel 7 Pro Che ha segnato 147 mentre l’iPhone 14 Pro ha segnato 146. Tuttavia, per i selfie, quest’ultimo è leggermente più avanti del Pixel 7 Pro di Google con un punteggio di 145 contro 142 per i telefoni cellulari dell’azienda. Vista delle montagne.













Ricorda che in quest’area dei selfie, l’iPhone 14 Pro ha un sensore da 12 megapixel con autofocus contro il sensore grandangolare da 13 megapixel sulla parte anteriore dell’Huawei Mate 50 Pro e 10,8 megapixel adatto anche per grandangolo angola le foto nella posizione anteriore del telefono Google Pixel 7 Pro.

Tutti e tre gli smartphone sono certificati resistenti all’acqua e alla polvere. Il più forte dei tre è iPhone 14 Pro, seguito da Huawei Mate 50 Pro e Google mobile. Quest’ultimo ha Display AMOLED da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz Con una risoluzione di 1440 x 3120 pixel contro 6,74 pollici AMOLED 120 Hz 1212 x 2616 pixel su Huawei Mate 50 Pro.