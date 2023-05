Hyundai N Vision 74: in arrivo la versione di serie? | Notizie automobilistiche

Foto: Dott Hyundai N Vision 74 concetto di luce



Al recente Los Angeles Auto Show dello scorso novembre, Hyundai ha presentato la versione di serie della sua Ioniq 6, un’auto straordinaria che ha già vinto numerosi premi. Tuttavia, non è stata lei ad attirare l’attenzione della stampa.

Invece, il concetto di design retro-moderno ha rubato la scena. Hyundai N Vision 74 è servita a sottolineare l’eredità del produttore, nonché un certo design che ha ispirato la famosa DeLorean di una certa trilogia cinematografica. Il design portava anche elementi del concept Hyundai Pony. Potresti aver indovinato che l’anno era il 1974.

Lo studio è dotato di un propulsore a idrogeno. Non è detto che la versione di produzione andrà nella stessa direzione. Rimangono molti punti interrogativi. Tuttavia, le informazioni che circolano sono che potremmo ottenere una copia di produzione prima di quanto pensiamo. Il modello debutterà il 27 maggio 2023, in occasione di un evento chiamato “Pony Day”. Quest’ultimo si terrà presso lo Hyundai Design Studio di Seoul, in Corea del Sud.

Ed è la pubblicazione sudcoreana Money Today a confermarlo, senza citare fonti. Hyundai non ha commentato le informazioni e non ha annunciato piani per costruire il concept N Vision 74. Tuttavia, alcuni alti dirigenti hanno già espresso il proprio sostegno per una coupé di serie ispirata allo studio. Till Wartenberg, vicepresidente di Hyundai di N Brand Management e Motorsport, ha dichiarato all’inizio di quest’anno che desidera personalmente che l’auto entri in produzione, nonostante gli svantaggi di farlo: “Se possiamo effettivamente vedere questa vettura sul mercato e fare in modo che la gente acquisti sarà molto felice.”

Ovviamente, le stelle devono allinearsi affinché tutto accada. Volere produrre un nuovo modello e decidere di farlo rendendo l’esercizio un successo sono due cose molto diverse. La domanda del mercato, il prezzo e la fattibilità della produzione sono tutti fattori che le aziende devono considerare prima di dire “sì” a un nuovo modello.

Con una nota divertente, la pubblicazione sudcoreana afferma che il design della versione di serie sarà affidato a Fabrizio Giugiaro, figlio di Giorgetto Giugiaro, che ha progettato il concept Pony del 1974. Più preciso, ma sarà interessante vedere cosa ne sarà del potenziale versione di produzione.

Siamo ancora a pura supposizione, ma la buona notizia è che sistemeremo rapidamente; Il 27 maggio tra meno di tre settimane.