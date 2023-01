Alcune case automobilistiche offrono sistemi di parcheggio automatico, ma di solito richiedono molto spazio. Quando devi infilarti in una situazione difficile, al momento non c’è altra soluzione che manovrare te stesso, magari con l’aiuto di radar e altre telecamere.

Hyundai ha una soluzione inarrestabile per la città delle slot

Ma Hyundai potrebbe aver trovato la soluzione di parcheggio perfetta. La divisione Mobis svela un prototipo di SUV elettrico ionico 5 Dotato di specialissime ruote snodate in grado di ruotare di 90 gradi. L’idea del dispositivo di “parcheggio elettronico”? Consentire all’auto di spostarsi letteralmente lateralmente, rendendo il parcheggio il più semplice possibile senza dover manovrare a lungo per arrivare da qualche parte.

Demi giro dritto

Oltre alla posizione a 90 gradi, la tecnologia Hyundai consente anche al veicolo di ruotare quasi su se stesso. Le potenzialità di tali sistemi per il traffico cittadino in vicoli complessi sono illimitate ma al momento si tratta solo di una tecnologia sperimentale. Resta anche da considerare il costo e la complessità di tali attrezzature, che dovrebbero anche aumentare il peso dell’auto. Hyundai ha già equipaggiato diverse concept car con questa tecnologia in passato, ma questa è la prima volta che viene trovata in un modello di serie. Al momento, non è noto se Hyundai abbia intenzione di commercializzare in futuro questo sistema di angoli elettronici sulle sue auto.