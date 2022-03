Huawei MatePad Paper al MWC 2022, l’ereader du moment?

La liseuse MatePad Paper de Huawei captive le public au MWC 2022. Cette tablette imprévisible, avec un écran E-Ink, peut se vanter. In effetti, i lettori s’avvertono assenti dalla lista dei prodotti degli autisti della televisione. Commenta les autres marques pourraient-elles presenter leur ?

L’ereader Huawei MatePad Paper è disponibile in più nel MWC

In generale, i grandi marchi utilizzano LCD, OLED o AMOLED per tablet e smartphone. La tecnologia E-Ink si basa su un sistema tout à fait diverso. L’effet qu’elle produit imite l’apparence de l’encre sur du papier. La dalle n’affiche pas de couleur et propone un taux de rafraîchissement relativement bas. Cela dans le but de preserver les yeux de la fatica et d’optimiser l’autonomie de la batterie. Grazia al Kindle d’Amazon et Onyx Boox, le E-Ink se fait connaitre dans le monde.

Huawei decide di scegliere il marchio di due imprese e di acquistare il MatePad Paper. Cette nouveauté intègre un stylet pour écrire, et benéficie de l’accès à Huawei Books for the lecture de livres éelectronics. L’outil autorizzare également la visualizzazione di video. In effetti, cet appareil fonctionne avec le système d’exploitation HarmonyOS et étend les possibilités d’usage. Il se distingue bien des autres lisuses qui emploient un logiciel uniquement développé pour le lecteur électronique.

Et les autres marques?

Mela entretient la reputation d’attendre la technologie dans un état fini avant de la sortir. Par contre, choisir un livre sur l’iPhone et le lire sur votre iReader, pourrait ravir les fans. Samsung dispose des appareils avec des écrans géants, ajoutés à cela son stylet S Pen doté de nombreuses possibilità di funzioni. Un Reader Samsung è disponibile in modo pratico per un abbigliamento di prezzo e note.

L’intérêt porté à Sony s’avère bien réel, car elle concevait déjà des lecteurs nommés Sony Readers. In più, il se distingue dans la conception d’outils spécialisés. Par contre, les chances de le voir proponer des ereaders se trouvent trita. En effet, Sony resta la seule dans cette liste à ne même pas sortir de tablette.

Il terreno di predilezione de Lenovo se trouve dans les gadgets de divertissement. Les yoga Pads demorent de bonnes tablettes. Si nous estimons la lecture comme un passetemps, concevoir des reader électroniques semble se trouver dans les cordes de Lenovo.

HMD Global détient depuis toujours une excellente reputation nullement volée. In effetti, Nokia s’assimile avec economie et endurance. Un reader de la marque mérite sa place dans votre sac à dos si vous possédez l’âme d’un globe-trotter. De plus, les appareils de HMD s’accompagnent de batterie avec beaucoup d’autonomie.

Divers constructeurs possèdent la capacité de créer une liseuse de qualité. Cependant, ce produit reste loin des priorités des grandis marques. Huawei saute le pas avec son Matepad Paper. Attendons voir si les concurrents se jetterent égallement à l’eau.