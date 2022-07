HTC Desire 22 Pro, uno smartphone progettato per Metaverse

HTC Desire 22 pro è uno smartphone di fascia media 5G con Android 12. La sua particolarità è che è ottimizzato per l’uso con gli occhiali per realtà virtuale VIVE Flow immersivi. È dotato di uno schermo da 6,6 pollici con una risoluzione di 1080 x 2412 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Questo modello sfrutta lo standard HDCP 2.2, che consente di eseguire lo streaming di contenuti in modalità wireless da piattaforme come Twitch, Disney+ e Netflix direttamente su VIVE Flow. HTC Desire 22 pro può eseguire VIVE Flow e altri dispositivi con la sua ricarica inversa

Sul retro, ha una fotocamera principale da 64 MP (f/1.79), una fotocamera grandangolare da 13 MP (f/2.4) e una fotocamera con rilevamento della profondità da 5 MP (f/2.4). La fotocamera frontale per selfie e trasmissioni in diretta ha una risoluzione di 32 MP (f/2.0). Include una suite di strumenti come la creazione di video, la stabilizzazione video, la modalità notturna e l’acquisizione al rallentatore a 120 fps.

L’HTC Desire 22 pro è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G integrato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. La batteria ha una capacità di 4520 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida, la ricarica wireless e la ricarica inversa.



Lo smartphone pesa 205,5 grammi e ha un colore nero fluido. È dotato di Gorilla Glass, con certificazione IP67 contro acqua e polvere.

Per quanto riguarda lo scanner di impronte digitali, è integrato nel pulsante di accensione situato sul lato del dispositivo.

HTC Desire 22 pro include anche una funzione di portafoglio crittografico per archiviare criptovalute basate su Ethereum e Polygon con VIVE Wallet. L’app VIVE Manager aiuta a configurare e utilizzare dispositivi come VIVE Flow.

HTC Desire 22 pro sarà presto annunciato in Francia. Sarà commercializzato a 449 euro.