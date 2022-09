“Ho una tendinite al braccio”: il capo influencer sogghignò e la sua espressione divenne virale

Domenica sera andrà in onda un programma intitolato “Frodi, denaro e politica: il vero lavoro degli influencer” È stato ampiamente commentato sui social network. Il magazine ha svelato il dietro le quinte della carriera dell’influencer, dove (ex) star dei reality a volte promuovono prodotti odiosi per guadagnare qualche migliaio di euro.

Dopo un lungo interrogatorio di Tristan Waleckx alla fine dello spettacolo, Magali Berdah ha dovuto giustificare alcuni posizionamenti di prodotti alquanto sospetti. Quando il giornalista le ha chiesto degli orologi connessi che si potevano trovare molto più economici altrove e le ha chiesto se indossava l’abito che promuoveva, la sua risposta è stata in qualche modo sorprendente. “Sì, in realtà l’ho indossato e ha mostrato che era connesso. Lì, ho una tendinite al braccio…ha risposto.

Un argomento che ha colpito nel segno… sui social, dove la sua risposta si è notevolmente trasformata.

In risposta a una domanda su questa sequenza di Brut, Magali Berdah crede che sia stata fraintesa. “Ho diversi orologi. A volte ne indosso uno. A volte indosso l’altro. Ognuno è libero di fare quello che vuole. E poi volevo dire: ho la tendinite e indosso un orologio connesso, e questo mi aiuta (. ..) Volevo dire che gli orologi connessi, le persone che soffrono di tendinite, ci aiutano a non tenere il telefono e a non tenere la mano tutto il tempo, ecco… in quel senso volevo dirlo, scusate se sono stato t così chiaro.”

Non sono sicuro che questa risposta fornisca i chiarimenti necessari.