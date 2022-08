“Ho rotto mio marito”: il fan di Tayc si è innamorato dopo aver ballato con lui, l’artista torna su TikTok (video)

Il cantante Taek di certo non si aspettava che questa storia assumesse così tanta importanza. Passando ad Abidjan per un concerto, la cantante, come al solito, ha portato sul palco una fan e ha ballato con lei in modo sensuale. Uno spettacolo che non avrebbe soddisfatto l’amica della giovane donna, che l’avrebbe abbandonata. La reazione di Tayc a TikTok non è senza un tocco di umorismo.

Come sappiamo, Tayc è un seduttore e poiché è fedele a se stesso, il cantante suona anche la sua magia al concerto. Durante uno spettacolo ad Abidjan in Costa d’Avorio, come al solito, ha cresciuto sul palco una cheerleader di nome Julie. Dopo una danza suggestiva in qualche modo sensuale, l’abbracciò e la baciò sulla guancia. Ma ovviamente non ha affatto accontentato il tesoro di Julie, che si sarebbe sbarazzato di lei subito dopo…

“Amo Tayc con tutta la mia anima, ma solo come artista. La sera della festa, non so cosa mi sia successo. Mi ha invitato sul palco a ballare e mi sono lasciato travolgere dall’estasi e dalla dolcezza della sua voce viva, Ha scritto sul suo account Instagram. “Non volevo farmi male alla gamba facendomi accarezzare dall’artista. Mi dispiace amaramente, vorrei chiedere perdono a tutti voi e avere il vostro sostegno nel chiedere perdono al mio uomo, lui è tutto per me. Lui è quello che amo, voglio riprendere la nostra relazione. mi aiuti per favore‘, lei ha aggiunto.

In un secondo post, la Jolie ha dichiarato che il suo ex fidanzato le avrebbe proposto: “Non ho niente contro di te, il mio artista preferito, ma hai rotto con me ed era vicino alla mia fidanzata”.