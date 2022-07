Ho ottenuto 18,5 di media generale nel diploma di maturità ma senza menzionare

Clara Esteni, studentessa di 19 anni, non ha ottenuto alcuna menzione al diploma di maturità nonostante i suoi risultati eccezionali e una media di 18,5/20. La giovane ha dovuto sostenere l’esame in due istituti diversi, a due anni di distanza l’uno dall’altro per motivi di salute .

18 in Filosofia, 19,9 in Matematica, 20/20 all’Esame Orale … Clara Esteni, 19 anni, con il suo Bac, ha ottenuto risultati eccezionali in Bac. Tuttavia, lo scorso giugno, Ho scoperto che non ha menzionato. Se in un primo momento pensava che qualcosa non andasse, il motivo era completamente diverso: si rifiuta di compiacere perché ha conseguito la maturità in due istituti diversi, con un intervallo di due anni per motivi di salute.

La giovane ha detto a BFMTV.com di aver avuto una “educazione normale, completamente lambda” fino alla sua prima S, nel 2019. Quindi ha superato gli esami di francese in modo normale, poi Clara Esteni ha avuto problemi di salute da novembre, oltre a un “periodo prolungato di fuga medica”, Alla fine gli fu diagnosticato un dolore cronico associato alla “malattia di Lyme”.

Visite mediche, lunga degenza…

“Ho frequentato il liceo ma non ho potuto proseguire gli studi, nemmeno nel CNED”, dice lo studente.

“Ho passato due anni nella mia stanza, nel mio letto senza poter uscire: la luce mi faceva così male agli occhi, e avevo così tanto dolore, che qualsiasi attività era impossibile. Mi ha fatto abbandonare completamente tra quella tempo lì e settembre 2021. Per due anni ho limitato gli esami a Parigi, Brest, per lunghi periodi di ricovero e quest’anno ho potuto riprendere gli studi al Terminale dove ho colto l’occasione per cambiare college.

Così lo studente delle superiori decide di conseguire il diploma di maturità in scienze, salute e scienze sociali. “È andata davvero bene”, dice. Nonostante questi problemi di salute e l’assenza di un insegnante per più di sei mesi, Clara Esteveni ottiene risultati eccezionali: 18/20 in filosofia, 19,9/20 in matematica, 20/20 in orale o orale in francese.

Clara Esteveni dice di essere “così orgogliosa”. Tuttavia, il 5 luglio, quandoCollegati alla piattaforma per scoprire i loro risultatiVedi solo il segno: “confessa”, il che significa che non ha una menzione specifica. “Mi sono detta: ‘O c’è qualcosa che non va nel computer, o ho davvero fallito i miei test'”, ha detto, esprimendo sorpresa quando ha poi scoperto la sua trascrizione e la sua media complessiva: 18,5/20.

“Si tratta di combattere, non di arroganza.”

Immediatamente, la sua scuola e i professori dicono di essere a conoscenza e stanno cercando di risolvere il problema. Tuttavia, sono trascorse settimane e Clara e il corpo docente dell’istituto hanno chiamato più volte l’università, senza risposta. La giovane ha ora intenzione di contattare il difensore dei diritti, mentre anche il vice preside della scuola si sta attivando.

“Apparentemente, si scopre che quando non si superano tutti i test nella stessa sessione, non si può sfruttare il segnale”, dice la giovane, oggi “molto frustrata”. “Questi appunti, non li ho rubati… ho lavorato molto. Per me, questo maschio rappresenta una battaglia completa e molto più della semplice vanità.”

“Non lo sapevo affatto: non ho firmato nulla, ho letto qualsiasi documento che lo menzionasse e nemmeno la direzione ne era a conoscenza”, spiega lo studente. “Se mi fosse stata data la possibilità di scegliere tra mantenere i miei punteggi del 2019 e non menzionare o ripetere gli esami di francese per una menzione, avrei scelto di ripetere gli esami, volentieri”.

Se “a molti il ​​segno può sembrare ridicolo”, le spiega Clara Esteveni, “rappresenta davvero la (sua) vendetta per due anni di malattia, (lei) dopo due anni di scuola”. Inoltre, “il segnale può avere un ruolo nel fatto che esistono alcune scuole”, o “ottenere un aiuto aggiuntivo da alcune banche”. Inoltre, “Ora con la mia istruzione superiore devo pagare l’alloggio, un’auto, che nonostante tutto, è anche una ricompensa per tutto il lavoro che ho fatto durante l’anno”, si rammarica lo studente.

