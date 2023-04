“Ho adorato questa macchina, ho pianto tutto il giorno”

Ma non c’era dubbio che la piccola gemma sarebbe stata il bersaglio dei ladri. “Qualche mese fa, mia figlia ha improvvisamente urlato: ‘Mamma, devi andare a vedere! Il vicino ha visto due persone uscire di corsa dalla macchina’”, spiega Linda. La radio ei giornali sono ancora dentro. Ho provato a chiuderlo con la chiave, ma non ha funzionato. Poi ho visto che era stato fatto un buco nella porta, dice ancora il belga. Poi viene a sapere che i ladri avevano tentato di fuggire con la sua macchina, poiché era stato praticato un altro foro nella chiave principale. “Se il mio vicino non fosse stato lì, molto probabilmente i ladri l’avrebbero rubato”, aggiunge Linda.

Dopo l’incidente, Linda ha deciso di dotare la sua auto di un bloccasterzo. “Domenica non c’era parcheggio davanti a casa mia e ho dovuto parcheggiarlo all’angolo di St. Joris Street. Non volevo trascinare quel pesante lucchetto fino in fondo”. Quindi Linda l’ha lasciato aperto. Mi sono detto: “Se vogliono averlo, lo avranno”.

“Sembra che questa macchina sia ricercata dai gangster. In parte a causa dei preziosi pezzi di ricambio. Sono molto indignato. Amavo questa macchina e ho lavorato sodo per fornirla combinando due lavori”, dice ancora il belga, che non spera di trova la sua Fiat . La polizia ha visto l’auto nelle telecamere di notte in Francia. Ho paura di non rivederla più. Per un po’ non ho avuto il coraggio di uscire a causa dello shock e ho pianto tutto il giorno, ma devo andare avanti con la mia vita”, conclude Linda.