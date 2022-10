Helen Segara parla della sua trasformazione fisica: ‘Il mio viso è diverso’

seguendo per Il suo trattamento – a base di cortisone, che gli conferisce un aspetto gonfio– Contro una rara malattia agli occhi, Hélène Segara ha subito cambiamenti fisici. “Sapevo che il pubblico avrebbe notato che la mia faccia era diversa‘”, ha detto, a proposito del suo ritorno in televisione in stallo come giurato La Francia ha un talento incredibile Sulla M6, nelle colonne del Télé-Loisirs. “Per me è una sfida da superare. Voglio solo fare il mio lavoro”. “Ci sono molte persone che ti vogliono bene”, continua il traduttore, che ora ha 51 anni. “La volontà di compatire le persone non è affatto nel mio umore. La partecipazione a questo spettacolo è un momento di felicità che mi ha dato una spinta. Posso essere stanco, ma sono stato in grado di salire sul palco perché il pubblico mi dà tanta gioia”.

Poi il cantante ha concluso questa intervista TV di intrattenimento Una nota positiva, pur ricordando che ogni avversità nella vita ci permette di imparare lezioni. “Quando attraversi delle difficoltà, puoi conoscere te stesso e scoprire punti di forza inaspettati. Sono diventato una locomotiva, comprese le persone intorno a me che non erano in buona salute”. Helen Segara ha ricevuto il sostegno dei suoi colleghi, dei netizen e di molte celebrità dalla rivelazione della sua malattia rara.