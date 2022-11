La prima parte della stagione del JPL sta volgendo lentamente al termine, alla vigilia dei Mondiali in Qatar.

Diverse squadre hanno ufficializzato le loro selezioni per la Coppa del Mondo, annunci che arrivano inevitabilmente come una delusione.

Questo è il casohein VanhaisbruckE il Che ha ammesso la delusione per due dei suoi giocatori. Michael Ngdeoil possibile portatore di bufalo Non vedrai il Qatar.

Ma il camerunese ha tante scelte ma il difensore non è stato finalmente convocato: “Certo, è molto deluso. Non ho capito bene questa decisione da solo. Ma non sono l’uomo giusto per rispondere, devi vedere con la Federazione del Camerun. Forse nemmeno con l’allenatore. Parla spesso di cose strane, perché sono davvero incomprensibili. Anche questa settimana ha segnato contro il club di Bruges. Non capisco”, ha spiegato Buffalo in una conferenza stampa.

hyun seok hong Non dovrebbe essere in volo. Il roster sudcoreano non è ancora stato definito, ma il centrocampista ha già indicato che non c’è quasi alcuna possibilità di convocarlo: “Secondo lui ci sono molti buoni giocatori in Corea del Sud. Poi mi aspetto che la Corea del Sud lo faccia meno qualificati per i quarti di finale, se sentivano di non aver bisogno di un giocatore del genere”, ha detto Vanheisbrück con sarcasmo.