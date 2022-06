Healthy Rally: l’OMS in Africa mobilita quasi mille persone a Brazzaville

Nella sezione Corniche di Brazzaville, tra il Ristorante Mami Wata e Case de Gaulle, l’iniziativa ha riunito quasi mille persone in rappresentanza di circoli pedonali, inviati di ministeri, volenterosi e rappresentanti di aziende pubbliche e private internazionali. Ha lo scopo di educare le persone sull’importanza dell’esercizio fisico.

In silenzio e senza incidenti gravi, queste persone hanno camminato per circa un’ora. Prima della passeggiata, a questa folla di persone è stato fornito un istruttore per istruirli su esercizi per stimolare i muscoli: gambe, glutei, addome e schiena.

In questa occasione, il Direttore dell’Ufficio Regionale dell’OMS per l’Africa ha elogiato i benefici dell’esercizio fisico in generale e della camminata in particolare sulla salute umana.

“Sono stupito e molto contento di vedere così tante persone che rispondono a questa chiamata. Questa passeggiata ci invita a dare l’esempio. Questa edizione è stata organizzata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in collaborazione con il governo per riaffermare il nostro impegno per la salute e il benessere. essere di tutti. Alcune malattie possono essere prevenute attraverso cambiamenti nello stile di vita. , “ ha detto il dottor Machidiso Moeti.

Di fronte alla folla, il direttore dell’Ufficio regionale dell’OMS per l’Africa ha delineato alcuni dei fattori di rischio che portano alla malattia e ha assicurato al suo pubblico di non mangiare cibi troppo grassi, dolci o salati. Ha anche incoraggiato l’esercizio fisico, poiché ha affermato che la mancanza di esercizio provoca molte malattie come il diabete e il cancro…

Sulla linea e sull’equilibrio, la camminata sportiva consente di bruciare 200-300 kcal/ora, soprattutto per costruire i muscoli delle gambe e dei glutei, nonché i muscoli dell’addome e della schiena. Oltre all’estetica, questo guadagno di massa magra e tonica migliora la capacità di equilibrare e aumentare il metabolismo di base che consente di bruciare calorie a riposo.

Camminare è un ottimo esercizio per il cuore, non traumatico per le articolazioni. La camminata sportiva permette di aumentare la massa muscolare, dimagrire e rilassarsi! In questo modo attiva tutto il corpo dalla testa ai piedi. Quindi camminare per trenta minuti al giorno è una garanzia di buona salute e longevità E raddoppiare i passi Mantiene la massa muscolare, rafforza il capitale osseo, sviluppa la capacità respiratoria, rafforza il sistema immunitario e previene l’aumento di peso, nonché tutte le malattie che ne derivano. Commenta Séraphin Saturnin Hervé Icka, Consigliere Amministrativo e Legale del Ministero dello Sport.

Da parte sua, il capo di stato maggiore del ministro della Salute Jean-Ignace Tendelet ha affermato: “Camminare non è un’attività faticosa come la corsa, ma è comunque uno sport a tutti gli effetti. Oltre ad aiutarti a mantenere una buona forma fisica, camminare aiuta a lavorare su articolazioni, muscoli, tendini e sistema cardiovascolare. C’è un trucco per ottenere rapidamente una pancia piatta: durante le sessioni di camminata, ricordarsi di afferrare lo stomaco e inspirare con lo stomaco. Questa tecnica consente di esercitare i muscoli addominali, provocando una contrazione dello stomaco e l’inserimento della sacca addominale.

Ricorda, migliaia di persone hanno preso parte al primo WHO Walk the Talk: Health Challenge for All, che si è svolto il 22 settembre 2019 a Central Park. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha organizzato la terza edizione di The Walk the Talk: Health For All Challenge a Ginevra, il 22 maggio, la mattina dell’Assemblea Mondiale della Sanità.