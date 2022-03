Adrien Rabiot mira a.

Vahid Halilhodžić avait pris le parti de se passer d’Hakim Ziyech et de Noussair Mazraoui lors de la CAN en janvier dernier. Cela n’a pas payé, macchina les Lions de l’Atlas sont finalement sortis en quarts de finale face à l’Égypte (2-1 après prolongation). Les 25 et 29 mars prochains, le Maroc affrontera la République démocratique du Congo dans une double confronto décisive qui décidera ou non de la présence des Marocains au Mondial 2022. Pour ces grosses échéances, Fouzimaroc Lekjaa royalé de la Férération – football an annoncé sur les Onde della radio MFM la preselezione dei due gioielli. Une invitation déclinée par les deux bannis.

Les deux joueurs ont tenu à expliquer leur choix sur les réseaux sociaux. Le joueur de Chelsea accusa i dirigenti della federazione. « Bien que j’aie tout donné à l’équipe au cours des 6 dernières années et que je l’aie soutenue toute ma vie, je n’ai pas le choix. Les dirigeants continuent de diffuser des informations erronees sur moi et mon engagement envers mon pays. Leggi le azioni ont rendu impossibili pour moi de continue à faire partie de l’équipe. »

Noussair Mazraoui (Ajax), qui n’a pas « été appélé au sein de l’équipe nationale sans aucune raison ni explication » depuis un an et demi, dénonce lui un manque de rispetto : « Jamais auparavant, je n’avais ressenti ce manque de rispetto envers moi en tant qu’athlète professionnel ou tout simplement en tant qu’être humain. […] Le sélectionneur ne semble pas avoir eu le temps de me rencontrer et de discuter de la situazione. » Mazraoui n’est pas apparu en sélection depuis novembre 2020.

Pas sûr que mettre en rogne coach Vahid soit la bonne solution.

