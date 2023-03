Haiti, Yemen, Sahel… Questi conflitti sono stati oscurati dalla guerra in Ucraina

Da Haiti alla Birmania, grandi crisi stanno colpendo il mondo. L’Ucraina quest’anno ha monopolizzato l’attenzione, ma ha anche dimostrato che i paesi occidentali sono in grado di liberalizzare i mezzi di lavoro.

Scritto da Veronique Kessel, Pauline Hoffman e Colette Breckman



Inserito il 03/5/2023 alle 15:23 Tempo di lettura: 2 minuti



ILLa guerra in Ucraina, che è stata una terribile esplosione sul suolo europeo, nell’ultimo anno ha catturato in gran parte l’attenzione dell’Occidente. Altre crisi e conflitti devastanti ma di vasta portata, dallo Yemen alla Birmania passando per l’Etiopia, sono rimasti nell’ombra. Come si spiega questa indignazione selettiva?

“In primo luogo, c’è un buon tocco di razzismo: i politici sono più interessati ai volti bianchi rispetto a quelli di altri colori”, decodifica Andrew Stroehlin, direttore dei media per l’Europa di Human Rights Watch. “C’è anche l’effetto chilometro, che è del tutto normale: se il tuo la casa del vicino brucia, sarai più preoccupato che se fosse successo dall’altra parte della città. Infine, il fatto che la Russia, la potenza nucleare, stia perpetrando questa aggressione contro l’Ucraina, rafforza l’entità della minaccia. »



