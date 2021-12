Hai una relazione tossica?

1. Non sei normale

In una relazione tossica, la vittima si chiude in un ruolo per non provocare rabbia nell’altro. È conforme alle sue aspettative, anche se significa lasciarle da parte. Se la prende per non far arrabbiare l’ipersensibilità e l’umore dell’altro.

Gli hobby, gli hobby o anche le abilità personali vengono messi a tacere. La vittima diventa quindi frustrata e incapace di esprimersi pienamente.