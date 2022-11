Hai bisogno di informazioni per essere ascoltato? L’assistenza ospedaliera è garantita

Da giugno, l’Association Leucémie Espoir 57 relais 54 e i rappresentanti degli utenti del gruppo ospedaliero della Meurthe-et-Moselle orientale lavorano a Ospedale Loneville.

L’associazione si è rivolta alla direzione diversi mesi fa. Poi abbiamo iniziato a lavorare insieme, in particolare sull’accesso alle informazioni. Spesso è più facile per il paziente e la sua famiglia contattare l’utente o il volontario che per il medico.” Federico Rosti Direttore delle cure presso GHEMM.

L’idea di stabilire un luogo di scambio si realizza. Un luogo dove si riconoscono leucemie e malattie del sangue, ma non solo. All’iniziativa partecipano i rappresentanti degli utenti, anch’essi parte delle associazioni, ampliando così il campo informativo in ambito sanitario.