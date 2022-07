Hai acquistato questo prodotto da Spar, Carrefour, Delhaize o Interarché: fai attenzione!

FASFC indica che gli allergeni non sono menzionati nel prodotto.

Fai attenzione se hai acquistato una bevanda alcolica (200 g) del marchio Chocolate Base. Infatti, poiché gli allergeni non sono menzionati, potresti esporti a determinati problemi.

Queste sono alcune noci come mandorle, nocciole e latte.

Così la Base al Cioccolato, in accordo con la FASFC, ha deciso di ritirare dalla vendita questo prodotto. Se sei allergico o intollerante a mandorle, nocciole e/o latte, non consumare questo prodotto e restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato. Le persone non allergiche o intolleranti a mandorle, nocciole e/o latte possono consumarlo senza alcun rischio.

Il prodotto è stato distribuito attraverso vari punti vendita, tra cui Spar, Carrefour, Delhaize e Interarché, oltre a vari panifici e macellerie.

Descrizione del prodotto

Nome del prodotto: bevanda alcolica

– Marchio: Base di cioccolato

– Data di durata minima (BDD) (“da consumarsi preferibilmente entro (o fine)”): 25/03/2023 e 07/06/2023

Periodo di vendita: dal 05/09/2022 al 28/06/2022

Tipo di imballaggio: sacchetti di mica

– Peso: 200 grammi