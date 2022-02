Hacks Google Chrome Incontournables – Y Compris Les Clés Pour Rouvrir Les Onglets Que Vous Avez Fermés Accidentellement

Google Chrome propone de nombreux raccourcis caches pour faire avancer les Chooses.

Il esistere même une combinazione di tocchi rapides qui peut vous permettre de rouvrir les onglets que vous avezellement fermés.

1 Google Chrome propone de nombreux raccourcis intelligents Credito: Google

C’est simple : appuyez simplement sur Ctrl + Maj + T sous Windows o CMD + Maj + T sur Mac.

Nous avons rassemblé certis des meilleurs raccourcis Google Chrome per Windows e Mac en ce moment.

Voci ce que vous devez saggiatore.

Meilleurs raccourcis Google Chrome sotto Windows

Tu peux soffriggere tra le frittelle en appuyant sur Ctrl + Tab o Ctrl + Maj + Tab.

Le raccorci vers ouvrir votre page d’accueil dans l’onglet en cours est Alt + Accueil.

Tu peux réduire la fenêtre courante avec Alt + Espace puis appuyez sur N.

et maximiser la fenêtre courante se fait avec Alt + Espace puis X.

Tu peux voir vos telechargements con Ctrl + J.

Ouvrez voto Elimina le opzioni di navigazione avec Ctrl + Mag + Suppr.

Tu peux alignez votre cursorur sur la barre d’adresse con Ctrl + F5.

Elemento rapido attiva o disattiva le modalità plein écran avec F11.

Modificatore le niveau de zoom con Ctrl + + et Ctrl + -.

et reinizializzare il riquadro di zoom della pagina con Ctrl + 0.

Meilleurs raccourcis Google Chrome su Mac

Tu peux fermer la fenêtre en cours avec CMD + Magg + W.

Memorizzazione nella cache di Google Chrome avec CMD + H.

et abbandona Google Chrome avec CMD + Q.

Elemento rapido accédez à vos parametri en appuyant sur CMD + ,.

Effacer vos données de navigation avec CMD + Mag + Suppr.

Tu peux ajouter www. et .com à un nome del sito et ouvrez-le dans l’onglet actuel avec il nome del sito + Ctrl + Entrée.

Et tu peux ouvre ça dans un nouvel onglet en ajoutant un Shift aussi.

Tu peux activer le mode plein écran avec CMD + Ctrl + F.

Deplacez votre cursorur au début du mot précédent dans un champ de texte avec Option + Flèche gauche.

Et tu peux supprimer le mot precédent dans un champ de texte avec Opzione + Supprimer.

Manutenzione di Google même une liste complète des raccourcis Chrome ici.

Lisez toutes les dernières nouvelles sur les téléphones et gadgets

Tenez-vous au courant des histoires Apple

Ricevi le novità su Facebook, WhatsApp e Instagram

Consigli utili e hack per telefoni e gadget Vous cherchez des astuces et des astuces per il tuo telefono? Vous voulez trouver ces fonctionnalités secretes dans les applications de médias sociaux ? Nous avons ce qu’il vous faut…

Das d’autres nouvelles, gli utenti di Google Chrome su inviti a supprimere la navigazione.

Facebook récemment renomme Meta.

Verifica meilleures offre iPhone 13.

Et jetez un oeil à votre dossier di rifiuto della cache di Facebook.

Nous payons pour vos histoires! Avez-vous une histoire pour l’équipe Sun Online Tech & Science ? Envoyez-nous un Courriel à [email protected]