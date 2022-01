Ha un’ottima scusa: il nuovo scandalo di Harry potrebbe servire a Meghan

“ipocrita egoista”

e

“sfrenato”.

La stampa britannica non ama parlare del principe Harry in questi giorni. Il Duca di Sussex ha riacceso le tensioni già esistenti chiedendo la piena protezione della polizia durante i viaggi della sua famiglia nel Regno Unito. Per questo, il principe esiliato non ha esitato a intentare cause che hanno messo a dura prova tutti, dai tabloid alla monarchia. Ma un esperto reale credeva che ci fosse una ragione nascosta dietro questo attacco frontale.

“Penso che Meghan non tornerà mai più in questo Paese e penso che sia un’ottima scusa per non andarci più”.Come dice l’autore Phil Dampier. “Non credo che Harry si aspetti davvero di vincere questo caso”, Aggiunge. “Harry potrebbe venire, ma questo dà a Meghan una buona scusa per non esserci e non portare i bambini”, continuiamo a leggere mentre si avvicina il tanto atteso giubileo di Elisabetta II. Ricordiamo che l’ex attrice non è stata nel Regno Unito da quando si è trasferita in California e la regina non ha potuto incontrare Lillipet.

“Mentre il suo ruolo all’interno dell’istituzione è cambiato, è cambiato anche il suo carattere di membro della famiglia reale, o il pericolo che lui e la sua famiglia devono affrontare”., ha detto ai media un portavoce del principe per giustificare questa forte scelta. Resta da sapere la vera natura di questa situazione.