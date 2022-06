Ha riassunto lo stato di salute di Frank Arnesen (ex Anderlecht) dicendo: “È assolutamente ridicolo”.

La capacità del direttore tecnico del Feyenoord di svolgere il proprio lavoro alle sue condizioni è messa in discussione.

Chris Wirts, ex direttore marketing del Feyenoord, ha rivelato fatti inquietanti sullo stato di salute di Franco Arnese Dentro Vandagh.

“Frank Arnesen ha avuto un’infezione al ginocchio. All’epoca della finale di Conference League il suo ginocchio era grosso come un pallone ma è andato comunque a Tirana per la partita. Non è servito a niente e deve curare la penicillina almeno fino a settembre . È legato a casa sua. Va al club da Ogni tanto, ma non può fare molto, motivo per cui Arnesen deve essere sostituito. È un problema per il Feyenoord perché siamo al caldo momento della stagione”, ha condiviso Woerts.

La precedente reazione di DT Anderlechtois non si è fatta attendere: “Sono in riabilitazione e lo staff medico mi segue al Feyenoord. Ma sono in grado di fare il mio lavoro. Ho letto cose in cui non posso essere più funzionale , ma è assolutamente ridicolo. Vorrei poterlo essere. “Muoversi abbastanza per andare al campo di addestramento in Austria all’inizio di luglio”, ha risposto il danese nelle colonne di Algemeen Dagblad.