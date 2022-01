Ha estratto Bitcoin nel suo angolo e ha guadagnato 6,25 Bitcoin: la fortuna colossale di un singolo minatore

giorno fortunato – Prova di lavoro e maggiore difficoltà di estrazione Bitcoin (BTC) A livelli relativamente alti, escludono necessariamente i piccoli miner a favore delle grandi società di criptovalute? Questo singolo astrologo afferma che alla lotteria, un singolo biglietto a volte può pagarti molto… anche se le probabilità sono contro di te!

Bitcoin Mining e Hashing: un outsider vince la gara

questo è Minatore di Bitcoin da solo È uno di quelli che lo fanno Statistiche bugiarde Per quanto riguarda il mining di bitcoin. Ha estratto con successo il blocco 718 124 con una potenza di calcolo di Solo 126 terahash al secondo (TH/s).

Il famoso blocco 718124 – Fonte: BTC.com

Questo miner, che ha sorpreso la community di BTC, fa parte di a ckpool .piscina mineraria solista. Gli utenti di questo tipo di pool utilizzano il proprio hardware di mining. Nel frattempo, il pool offre servizi per sfruttare varie funzioni come l’esecuzione di contratti BTC per conto dei propri clienti.

Il minatore riceverà una ricompensa 6,25 Bitcoin, del valore di circa $ 277.000 Al prezzo attuale, meno 2%, o 0,125 BTC, prelevato dal mining pool. Riceverà inoltre una commissione per le transazioni in blocco di circa 0,1 BTC secondo i dati di BTC.com.

Tono della lotteria Bitcoin: il singolo minatore che sfida le statistiche

Bitcoin ha un hash rate totale di oltre 170 Exah al secondo (EH/s). Solo questa fortunata miniera è stata consegnata 0.000073% di hashrate di Bitcoin Con 126 TH/s. In realtà aveva solo 1 possibilità su 1,36 milioni di estrarre con successo un blocco.

Questo singolo lavoratore era in competizione con i giganti minerari. Possiede i principali pool di mining di bitcoin come AntPool e Poolin Forza hash in EH/s, 1 EH/s equivale a 1 milione TH/s.

Anche un altro minatore di ckpool è riuscito a vincere la gara di convalida del blocco 712217 il 2 dicembre 2021. Ckpool è al 15° postoy Il sito dei pool minerari BTC, al momento della stesura di questo documento.

È inevitabile che il mining di bitcoin si concentri maggiormente nelle mani delle grandi aziende? L’ex capo di Twitter e fondatore di Block (ex Square) can Risolvi alcuni problemi di mining con i futuri ASIC.

