Guy Lafleur poursuit son salutaux combat

Guy Lafleur versa in un liuto coraggioso contro il cancro. Il se trouve présentement à son domicile après avoir effectué une courte visite d’usage à l’hôpital, an indiqué sa famille hier, dans une mise à jour sur l’état de santé du légendaire attaquant du Cant

« Il continue d’être suivi de près par ses médecins, peut-on lire dans le communiqué relayé par le CH. À cet effet, il doit se rendre au CHUM de temps à autre pour des suivis d’usage. »

Merci aux partigiani

La famille Lafleur a aussi tenu « à remercier de tout cœur les partisans du Canadien pour leur empathie et la vague d’amour » envers le « Demon blond ».

Dans un messaggio texte envoyé au rivista hier, Guy Lafleur a dit « je me sens bien, mais fatigué ».

Le légendaire numéro 10 se bat depuis près de trois ans contro un cancer du poumon, qui a été détecté alors qu’il devait subir un quadruple pontage cardiaque.

M. Lafleur a ensuite reçu un diagnostic de récidive de la maladie en ottobre 2020.

La dernière sortie publique de M. Lafleur, aujourd’hui âgé de 70 ans, remonte à ottobre dernier, in Québec. Le numéro 4 qu’il endossait chez les Remparts durant son stage junior était alors immortalisé par la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Dans un discours émotif, il avait déclaré qu’il disputait “le combat de sa vie”.

-Avec l’Agenzia QMI

