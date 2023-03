Guinea: l’ospedale Donka riceve assistenza sanitaria

Guinea: il colonnello Doumbouya lascia il segno

Dott.. Mauricena Kouyaté: ministro guineano degli affari esteri, dell’integrazione africana e dei guineani all’estero

Amministrazione del territorio e decentramento: Mori Conde su tutti i fronti

Gestione basata sui risultati

Marchio nazionale: la Guinea si presenta al mondo

Un’intervista esclusiva a Moussa Sisi, Ministro dell’Economia e delle Finanze

Colonnello Amara Camara: una delle guardie del corpo del presidente Dobuya!

L’Agenzia nazionale anticorruzione è uno strumento essenziale per rifondare lo Stato.

Giustizia: i grandi progetti inaugurati dal Consiglio Nazionale per la Democrazia e lo Sviluppo

Guinea nell’offensiva diplomatica

Istruzione tecnica/formazione professionale: riforme globali

Ministero dell’istruzione superiore, della ricerca scientifica e dell’innovazione: fornire nuove soluzioni

Aminata Kaba, Ministro dell’Informazione e della Comunicazione: Quali ambizioni hanno la stampa ei media guineani?

Cultura, turismo e artigianato sotto la stessa cupola

Perché il contributo della pesca è critico?

Boom elettrico

Rendere la strada una priorità nazionale

Trasporto in integrazione dinamica

Guinea: verso una completa digitalizzazione dell’amministrazione

Dialogo guineano inclusivo: mettere a tacere le differenze

Intervista a Mostafa Levent Adali, General Manager di Alberta Conakry

Semandu, un mega-progetto da 17 miliardi di dollari sostenuto dall’accordo quadro sino-guineano

L’ospedale Donka riceve supporto sanitario

L’ospedale nazionale di Donca, che è stato ristrutturato e attrezzato nel contesto dei servizi igienico-sanitari e della regolamentazione del mercato della droga, è ora in servizio. Il lavoro è costato più di 72 milioni di dollari. Questo ospedale versa da anni in uno stato di progressivo degrado in termini di infrastrutture, attrezzature e soprattutto qualità dei servizi erogati. Da qui la decisione di ricostruirlo, riattrezzarlo e alzare gli standard.

L’inizio delle operazioni con la cerimonia di apertura dell’ospedale è il culmine di oltre sette anni di sforzi, mentre il programma iniziale per la sua ristrutturazione, ricostruzione e riattrezzatura per un funzionamento efficace è stato fornito nel 2017.

Il 5 settembre 2021, questo progetto è stato sospeso per due anni e diversi tentativi di aggiornamento e continuazione di questo progetto non hanno avuto successo. Ci sono volute la volontà, la scelta e la determinazione di un uomo, il Capo della Transizione, perché questo progetto uscisse dal suo torpore e ricominciasse ad andare avanti. “Finire questo progetto entro sei mesi e metterlo a disposizione della popolazione, queste erano in sostanza le istruzioni che sono state date con fermezza”, ha dichiarato il ministro della Salute in un’intervista con noi. Dopo aver ricevuto queste istruzioni, le équipe del Ministero della Salute si sono messe al lavoro per consentirne la riapertura ufficiale il 17 agosto 2022.

La Fondazione è stata posta sotto il mandato di gestione affidato a NETSEN Group, società canadese, per un periodo di cinque anni. Questo per rendere più redditizi gli investimenti, per mantenere la qualità delle attrezzature e per offrire all’ospedale condizioni di gestione più efficienti. Si tratta anche di porre fine alla confusione tra funzione di gestione ospedaliera e organizzazione amministrativa.

L’ospedale Donka è più di un’utilità pubblica, è un patrimonio. È per questo motivo che le nuove autorità hanno deciso di investire le risorse del bilancio nazionale e quelle mobilitate dai loro partner per lo sviluppo, in modo che siano disponibili e accessibili a tutti i guineani.

