Guilherme et sa Fiat Tipo pimpée

Il Maurepas di Evelyn oscilla tra città e campagna, tra guida urbana lenta e piccole strade aperte. La piazzola perfetta per Fiat Tipo 1,4 litri di 95 CV? Questa è almeno l’opinione di Guilherme che ha introdotto questo modello. Ma se la serie di accordi italiani ha avuto un certo successo, questo fattorino ha comunque voluto personalizzare la sua serie.

Dailymotion L’auto del vicino: Guilherme e la sua Fiat Tipo

Il giovane ama le auto, e le guida da diversi anni Audi A4 V6. Ma i costi che ne derivarono e l’eccessivo consumo di tedesco spinsero questo padre di due bambini piccoli a rivedere i suoi piani. Nello specifico, nel 2016 è stata commercializzata un’auto conveniente: la Fiat Tipo, la seconda del nome. Nel 2018, Guilherme ha deciso di spingere la porta al franchisor della zona. Siamo a settembre e il modello a benzina da 1,4 litri e 95 cavalli si sta avvicinando. “Inoltre, è già stato registrato.” considerato come “adatto km 0”Vengono venduti con un forte sconto: “12.000 euro invece di 16.000”. Ha rotto, firmato, ha preso un prestito in banca e un mese dopo gli è stata consegnata una Fiat.

Tipo bianco e nero

Il modello gli sta perfettamente in bianco, ma Guilherme voleva la sua auto, diversa da qualsiasi altra. Così, a poco a poco, iniziò a personalizzarlo, senza toccare la meccanica. è bianca? Aggiungerà inserti e dettagli verniciati neri. Le cornici, le calotte degli specchietti, i fendinebbia, il tetto e le maniglie delle porte assumono lo stesso colore. I finestrini posteriori e l’ottica si scuriscono. Unico tocco di colore: la bandiera italiana incorona la calandra.

Guilherme ha fatto molti di questi lavoretti da solo, Tranne la linea di scarico. È un professionista responsabile dell’installazione di questa nuova linea, con le sue due uscite, che danno al piccolo motore a quattro cilindri da 95 cavalli un suono più ritmato. L’interno dell’abitacolo è invece rimasto invariato. “Ha tutte le attrezzature necessarie: GPS, cruise control, aria condizionata e cambio manuale a 6 marce”. Quanto alla vita, il padre è contento. I sedili posteriori ospitano senza problemi due seggiolini per bambini e il volume del bagagliaio è sufficiente per le vacanze. Aspetto consumi, stessa soddisfazione: “Corro tra 6,8 litri in città e 5,8 litri in autostrada.” Infine, la riconosciuta affidabilità della Tipo non è viziata, “Almeno per i 29.000 km che ho fatto.”

Ma Guilherme sta già pensando al futuro. Tipo gli dà piena soddisfazione, ma un giorno dovrà per forza rinunciarvi. Quale auto? Un altro tipo, ovviamente, “Ma forse con l’altro 1.4 da 120 cv.” Un nuovo italiano avrà ovviamente anche un tocco di personalizzazione.