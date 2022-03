Guerre en Ucraina: pourquoi l’Otan n’interviendra pas

Vendredi, Jens Stoltenberg a dénoncé une guerre « impegnarsi per il presidente russe de façon délibérée et planifiée contre un pays pacifique ».

Reuters.







Par Belga

Pubblico il 7/03/2022 alle 11:25 Tempi di lezione: 2 min



l‘invasion de la Russie en Ukraine est « une guerre engagée par le président russe, Vladimir Poutine, de façon délibérée et planifiée contre un pays pacifique », a martelé le secrétaire général de l’Otan d’uned’ au terme pays alliés à Bruxelles Vendredi. L’Otan a égallement rejeté la création d’une zone d’exclusion aérienne en Ucraina, malgré la demande du président ucraina.







Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a lance un nouvel appel en faveur d’une zone d’exclusion aérienne. « Cela ne rendra pas l’Ukraine plus sûre », selon Jens Stoltenberg.

Il a égallement souligné que l’Otan n’interviendrait pas en Ucraina. «Nous comprenons la souffrance des Ukrainiens, mais nous n’allons pas impliquer les force de l’Otan en Ukraine», at-il fait savoir lors d’une conférence de presse. « Nous ne ferons pas partie de ce conflit. Si l’Otan s’implique dans cette guerre, cela ne ferait qu’entraîner davantage de dégâts », selon lui.

Lo chef de l’Alliance transatlantique an applé une fois de plus il président russe à pensionato ses troupes d’Ukraine et mettre fin à la guerre “d’une brutalité sans nom”. « Nous desires une fois de plus une résolution diplomatique de ce conflit », at-il asserté.

L’Otan prévoit de renforcer encore sa présence sur son flanc est. Des avions de transport stratégiques et tactiques de plusieurs pays alliés, dont des C-17 britanniques, des C-5 americanins, des A330 MRTT français et des C-130 polonais, ont transporté des unités de la force de reazione de l’Otan ainsi que des contributi nazionali rispetto ai siti in prossimità delle frontiere avec la Russie.

Une nouvelle rencontre des ministres de la Défense de l’Otan aura lieeu le 16 mars prochain, selon Jens Stoltenberg.