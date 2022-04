Guerre en Ucraina : nuove sanzioni in Russia, nuovi aiuti per l’Ucraina, gli indici accablanti sulle catastrofi

Une enquête sur le Massacre de Boutcha, “la prochaine étape” pour l’ONU, dont un envoyé est allé sur place visiter les lieux et les fosses communes.

Les services de renseignement allemands (BND) ont enregistré des communication radio de soldats russes : elles sont accablantes pour les Russes. On y entendrait notamment “On interroge d’abord les soldats, puis on les abat”.

Nouvelles sanzioni, Américaines, du G7 et de l’UE contre la Russie: les Etats-Unis ont officiellement révoqué jeudi the statut commercial de la Russie et de la Biélorussie, ouvrant la voie à des droits de douane punitifs. L’Union européenne a quant à elle approuvé un embargo sur le charbon russe.