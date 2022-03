Guerre en Ucraina: l’approvisionnement de l’Europe en diesel en hazard ?

En raison des sanzioni occidentalis à l’encontre de la Russie, le scorte di diesel européens pourraient être davantage sotto pressione.

Par Belga

Pubblico il 21/03/2022 alle 12:10



les approvisionnements en diesel depuis la Russie se trouvent sous pression en mars en raison des sanzioni occidentalis prises en représailles à l’invasion russe de l’Ucraina. Di conseguenza, le scorte di diesel in Europa devono essere presentate e non solo per il 2018, un avviso per l’ufficio di ricerca e il consiglio di base a Londres Energy Aspects.







Quelque 500.000 tons d’exportations de diesel russes sont minacées en mars, un volume qui risque d’augmenter en avril en raison de sanzioni più sévères de l’Occident, ressort-il d’une presentation d’Energy Aspects. Le scorte europee di diesel devono scendere a 390 milioni di barili.

I problemi di addebito dans les ports en Russie perturbent aussi la production des raffineries russes, souligne Energy Aspects.

La pénurie structurelle de carburants en Europe risque dès lors de s’aggraver au deuxième trimestre. La demande soutenue par la reprise économique après la pandémie de Covid-19 poussait déjà les prix de l’énergie vers le haut. L’Europa dipende dal vantaggio della Russia per il diesel che per l’essenza.