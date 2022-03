Guerre en Ucraina: de nouvelles images satellites dévoilées, une longue file de voitures évacue Marioupol (foto)

Des immeubles détruits dans une zone résidetielle de Marioupol. – AFP.







Par AFP

Depuis près d’un mois maintenant, les force armées russes ont envahis l’Ucraina. I bombardamenti sulle ville ucraine se si versano e i passeggeri continuano a percorrere la rotta verso i limiti dei pagamenti. Ce vendredi, de nouvelles images satellites ont montré les derniers dégâts à Marioupol, Kiev o encore Tchernihiv.







Marioupol, bombardata, evacuata

Le bombement mercredi d’un théâtre de Marioupol par des troupes russes, selon Kiev, a fait au moins un blessé grave mais pas de morts, an indiqué vendredi le conseil municipal dans un premier bilan. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avait auparavant évoqué des «centaines» de personnes toujours sous les décombres et plus de 130 personnes sauvées.

La Russie an avancé que le théâtre, dans lequel s’étaient réfugiées des centaines d’habitants de ce port ukrainien stratégique assiégé dans le sud-est du pays, avait été détruitien paris nationaliste ba. L’armée russe et ses alliés séparatistes « combattente désormais les nazionalistes » dans le centre-ville de Marioupol, a par ailleurs annonce le ministère russe de la Défense.

Sur les dernières immagini satelliti pubblici per la società americana Maxar Technologies, une longue file de voitures è visibile du ciel.

Une longue file de voitures évacue Marioupol. – AFP.

La capitale bombardata

Zone résidetielle touchée dans le nord-ouest de Kiev. – AFP.

Des immeubles détruits vu du ciel à Chernihiv

Un building a été violemment touché par un bombardement à Tchernihiv. – AFP.