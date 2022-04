Guerre en Ucraina : 4 domande a Igor Zhovkva, conseiller spécial et chef adjoint du cabinet de Volodymyr Zelensky

Volodymyr Zelensky s’est adressé aux députés de la Chambre ce jeudi après-midi, al debutto della tradizione nella seduta pleniera. L’occasione per il presidente ucraino confronta la bataille de Marioupol à celle d’Ypres en 1915 et d’évoquer les “diamants russes parfois vendus ad Anvers“.

C’est d’ailleurs devenu une habitude pour l’ancien acteur devenu président: lors de ses interventi face aux parlements du monde entier, il ne manque pas de glisser des références historiques ou de pointer l’un ou l’autre aspetto nazionale a une influence sur la guerre in Ucraina.

Commenta cette stratégie oratoire s’organise-t-elle côté ukrainien ? La RTBF s’est entretenue avec Igor Zhovkva, conseiller spécial et chef adjoint du cabinet de Volodymyr Zelensky.

Le President Zelensky adapte son discours à chaque Parlement auquel il s’adresse, quelle est l’efficacia de cette stratégie et comment est-elle née ?

Igor Zhovkva : “Cette idée d’adaptation a été créée par le président lui-même. Vous savez, il s’adresse tous les jours aux dirigeants étrangers, aux présidents et aux premiers ministres. Mais il a décidé, en plus de parler aux dirigeants étrangers, de s’adresser aux parlements et à travers eux, de parler aux peuples des États qui soutiennent l’Ucraina. Quand on s’adresse à chaque nation, il faut trouver quelque Choose de particulier qui brisera la glace entre nous et la nation étrangère, même si, aujourd’hui, dans le cas de l’Ukraine, tout le tre con monde s ‘agression russe.’

A chaque fois que le président Zelensky s’adresse à un parlement, il trouve des moment historiques communs, il trouve des liens spécifiques en l’Ucraina et le pays avec lequel il parle. En réalité, il trouve ses propres mots convainants afin d’obtenir du soutien supplementaire de la part des pays auxquels il s’adresse. Aujourd’hui meme [jeudi 31 mars, NDLR]il s’est adressé à 3 parlements différents, les parlements de l’Australie, de la Belgique et des Pays-Bas et dans tous ces cas, il s’est montré très convaincant.“

Che cosa è l’impatto delle sanzioni e della pressione della comunità internazionale a Mosca? Est-ce suffisante?

IZ : “Les sanzioni competenti, elles affaiblissent l’économie russe et elles affaiblissent la capacité de la Russie à lutter contre l’Ucraina. Nous sommes reconnaissants, pour les sanzioni qui ont déjà été mises en œuvre, par tous les principaux États. Mais nous en avons Certainement besoin de plus. Pourquoi? Parce qu’il faut des sanzioni immédiates afin de causer des effets sur l’économie, sur l’élite, sur les entreprises, et sur le système financier russe. Tout ce qui les affaiblira pour lutter contre l’Ucraina. Parce que chaque dollar, chaque euro qu’ils gagnent en vendant leurs produits, en vendant leurs marchandises à des imprese europee o internazionali est immédiatement réinvesti dans l’industrie militaire et pour est utilisé éarmes.

Nous ne sommes définitivement pas satisfaits du niveau actuel des sanzioni, en particulier dans l’Union européenne. En ce moment, nous salons de la fermeture des ports pour tous les navires russes, de l’embargo sur l’importation de gaz et de charbon russe, du gel des avoirs russes dans les banques européennes. L’est même possibile d’utiliser ces avoirs pour restaurer l’économie ucraina.

De plus, nous voulons des sanzioni contre les politiciens exposées, à tous les niveaux de gouvernance, qui ont collaboré avec l’agression russe. Nous avons besoin d’une suspension large et rapide de toutes les banques russes, pas seulement des petites banques. Tout cela est nécessaire et cela est comunicato da mon presidente a tous les dirigeants. Nous espérons que l’UE, les États membres, la Belgique comprendono, nous soutiendront dans ces momenti très importanti.“