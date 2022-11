Guerra in Ucraina: Zelensky annuncia che più di 6 milioni di famiglie sono state colpite da interruzioni di corrente in Ucraina (revisione dal vivo)

Due settimane dopo il ritiro russoLa città di Kherson non ha smesso di soffrire. I bombardamenti sono avvenuti giovedì e sono ripresi venerdì. Secondo Yaroslav Yanushevich, capo del dipartimento militare di Kherson, i pazienti vengono evacuati dall’ospedale. Venerdì, 15 civili sono stati uccisi nei bombardamenti russi, secondo un funzionario della città.

L’Ucraina ha avuto interruzioni parziali di elettricità e acqua venerdì, due giorni dopo i massicci attacchi russi mirati specificamente alle infrastrutture energetiche. Più di sei milioni di famiglie in Ucraina sono state colpite da un’interruzione di corrente in Ucraina venerdì, due giorni dopo i massicci attacchi russi contro il paese, ha riferito. su Telegram Presidente Volodymyr Zelenskij. Una strategia descritta come “crimini di guerra”dagli alleati occidentali con l’inizio dell’inverno.

A Kiev, con temperature vicine allo zero, quasi la metà della popolazione è rimasta senza elettricità, mentre l’approvvigionamento idrico è stato ripristinato, secondo il municipio, che ha stabilito che un terzo delle abitazioni è stato in grado di recuperare dal riscaldamento.

In Russia, le madri dei soldati russi ammassati al fronte danno voce. Hanno sfidato Putin, preoccupati per le condizioni in cui i loro figli sarebbero stati mandati in guerra. “Voglio che tu sappia che noi pCondividiamo questo dolore, essi Il capo del Cremlino ha risposto. Sappiamo che nulla può sostituire la perdita di un figlio”.