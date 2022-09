Guerra in Ucraina: ritrovati corpi di civili con “tracce di tortura” in un villaggio liberato

Per Volodymyr Zelensky, la Russia potrebbe cercare di “ridurre da zero a zero le spedizioni di gas in Europa questo inverno per costringere le capitali occidentali a cercare compromessi con Mosca”.

“Dobbiamo preparare le comunità. L’inverno sarà difficile per tutti, dalla Lettonia e dalla Polonia alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti”, ha lanciato Volodymyr Zelensky durante il forum internazionale annuale della Yalta European Strategy (YES) a Kiev. “Dobbiamo sopravvivere quest’inverno”. Ha invitato gli occidentali a rimanere uniti contro la Russia, avvertendo della “stanchezza” dovuta alla guerra in Ucraina.

“Dobbiamo mantenere il sostegno all’Ucraina nella sua guerra”, ha affermato il capo di stato. “Abbiamo bisogno di cose tangibili: armi, missili, sostegno finanziario e politico”, ha detto. “Non aspettarti che si dica ‘abbastanza’”. Volodymyr Zelensky ha insistito sul fatto che “non ce ne sarà abbastanza finché non vinceremo”.