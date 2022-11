Guerra in Ucraina: quando Biden perde la pazienza al telefono con Zelensky

dall’inizio La guerra in UcrainaJoe Biden e Volodymyr Zelensky si chiamano ogni volta che gli Stati Uniti annunciano un nuovo programma di assistenza militare per il KEV. Ma lo scorso giugno si è scoperto che una telefonata tra i due leader era diversa dalle precedenti media americani NBC Sulla base delle testimonianze di quattro fonti che erano a conoscenza del contenuto della chiamata.

Il presidente degli Stati Uniti aveva appena finito di dichiarare alla sua controparte ucraina di aver appena rilasciato un ulteriore miliardo di dollari in aiuti militari quando Zelensky iniziò a elencare tutti gli aiuti extra di cui aveva bisogno e che non ricevette. Secondo la NBC, il democratico ha perso la pazienza. Alzando la voce, Joe Biden ricorda che il popolo americano è stato molto generoso e che la sua amministrazione e l’esercito americano stanno lavorando duramente per aiutare l’Ucraina. Poi ha chiesto a Zelensky di mostrare più gratitudine.

In questo stesso articolo, i media americani hanno riferito che, secondo i funzionari dell’amministrazione, i rapporti tra i due uomini sono solo migliorati da questa famosa telefonata. Volodymyr Zelensky ha persino rilasciato una dichiarazione elogiando gli Stati Uniti per la loro generosa assistenza.

Sebbene nessuno si aspetti un completo capovolgimento della politica estera statunitense nei confronti dell’Ucraina, le elezioni di medio termine potrebbero costringere Joe Biden a rivedere la sua strategia. Se i repubblicani vincono, il loro leader, Kevin McCarthy, ha suscitato disagio a Kiev e tra gli alleati degli Stati Uniti assicurando che il suo partito non firmerà un “assegno in bianco” per l’Ucraina. Alcuni repubblicani pro-Trump hanno anche criticato gli aiuti militari all’Ucraina, che includono un pacchetto iniziale di 40 miliardi di dollari approvato a maggio da un’ampia maggioranza bipartisan, nonché un’estensione di 11,2 miliardi di dollari.