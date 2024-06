Guerra in Ucraina: Putin rivela il numero dei soldati russi che combattono in Ucraina

A dicembre il presidente russo rivelò il numero di 617.000 uomini che parteciparono all’operazione.

Questo annuncio arriva nel momento in cui la Russia ha lanciato un grave attacco lo scorso maggio nella regione di Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina.

La Russia non ha menzionato le perdite umane nelle sue operazioni in Ucraina.

Ha aggiunto che “la Russia sta intensificando i suoi atti ostili di sabotaggio, incendi dolosi e attacchi elettronici” contro i paesi della NATO.

L’ultima cifra, nel settembre 2022, è di 5.937 soldati uccisi in combattimento.

Tuttavia, diverse analisi indipendenti e quelle dei servizi segreti occidentali stimano che queste perdite ammontano ad almeno decine di migliaia di morti.

Tuttavia, la Russia ha il vantaggio dei numeri in prima linea, contro l’Ucraina che ora fatica a mobilitarsi dopo più di due anni di combattimenti sanguinosi e devastanti.

Da parte sua, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha stimato le perdite militari del suo paese a febbraio in circa 31.000 morti.

Venerdì, Vladimir Putin ha posto la resa di fatto dell’Ucraina come condizione per i colloqui, alla vigilia di un vertice in Svizzera dedicato agli strumenti per raggiungere la pace e all’esclusione della Russia da essa.

Volodymyr Zelenskyj ha respinto quello che ha definito un ultimatum “in stile hitleriano”.