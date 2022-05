Guerra in Ucraina: Putin avverte che la Finlandia intende aderire alla NATO

La candidatura di Helsinki per l’adesione alla NATO dovrebbe essere annunciata domenica, cosa che Mosca vede molto cupamente.







dall’editore

Pubblicato il 14/05/2022 alle 14:07 Tempo di lettura: 2 minuti



IlIl presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato sabato durante un’intervista telefonica con il suo omologo finlandese Sauli Niinistö che porre fine alla neutralità militare della Finlandia sarebbe un “errore”, secondo una dichiarazione del Cremlino.







“Vladimir Putin ha sottolineato che porre fine alla tradizionale politica di neutralità militare sarebbe un errore, poiché non vi è alcuna minaccia per la sicurezza della Finlandia”, si legge nella nota.

La candidatura di Helsinki per l’adesione alla NATO dovrebbe essere annunciata domenica, cosa che Mosca vede molto cupamente.

Nella sua dichiarazione, il Cremlino ha sottolineato che “un tale cambiamento nell’orientamento politico del Paese può avere un impatto negativo sulle relazioni russo-finlandesi, che si sono sviluppate per anni in uno spirito di buon vicinato e cooperazione tra i partner, il che è vantaggioso per entrambi feste”.

I due leader hanno discusso anche della situazione in Ucraina, dove la Russia conduce un’offensiva dal 24 febbraio, dopo che Putin ha informato il suo omologo finlandese “lo stato dei colloqui russo-ucraini, che sono stati praticamente sospesi da Kiev, e in cui non mostrano alcun interesse. Un dialogo costruttivo e serio”, secondo la fonte. stessa.