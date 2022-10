Guerra in Ucraina: Mosca usa una foto slovena del 2010 per accusare Kiev di aver fabbricato una “bomba sporca”

Lunedì, il ministero degli Esteri russo ha pubblicato quanto segue: Anche in inglese su Twitteril seguente messaggio:Ministero della Difesa russo: secondo le informazioni che abbiamo, a due organizzazioni ucraine è stato ordinato di creare #bombsaleIl testo è stato illustrato con immagini che rappresentano in particolare una centrale nucleare, un sito di stoccaggio di scorie radioattive e reattori di ricerca scientifica, nonché sacchetti di plastica contenenti uranio e plutonio usato.

una parola “radioattivo“Che significa”radioattivoIn sloveno sui sacchetti di plastica.

“Una delle immagini utilizzate nel tweet russo per riferirsi alle capacità ucraine “le sue bombe” […] Risale al 2010 ed è stato utilizzato in conferenze e opuscoli“, ha spiegato il governo della Slovenia, Stato membro dell’Unione Europea (UE) e della NATO. Era”Inserito senza ARAO .conoscenzaLui ha spiegato.

“I rifiuti radioattivi sono immagazzinati in modo sicuro e sotto sorveglianza in Slovenia. Non sarà usato per fare bombe sporche“, Ha aggiunto.

La Russia ha accusato l’Ucraina da domenica di aver preparato un’arma composta da esplosivi convenzionali circondati da materiali radioattivi che avrebbero dovuto essere schierati durante l’esplosione.

Mercoledì ha ripetuto le sue accuse contro Cina e India.

L’Ucraina e l’Occidente hanno denunciato le accuse.sciocco“e altri”pericolosoHa notato che la Russia si stava preparando per un’escalation sul campo di battaglia, dove le sue forze avevano subito una serie di sconfitte da settembre.