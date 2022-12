Guerra in Ucraina: la Russia colpisce al cuore Kherson, Zelenskyj denuncia atto “terroristico”.

Secondo la presidenza ucraina e il governatore della regione, Yaroslav Yanushevich, “l’attacco (russo) ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di 58 residenti, 18 dei quali sono in gravi condizioni”, secondo Telegram.

Un precedente rapporto dell’ufficio del procuratore generale ucraino diceva che otto sono stati uccisi e 17 feriti.

Volodymyr Zelensky ha detto: “Il mondo deve vedere e comprendere il male assoluto che stiamo combattendo”. Ha sostenuto “Questa è la vita reale dell’Ucraina e degli ucraini” per dieci mesi di guerra.

Ad Ankara, il ministro della Difesa turco Hulusi Akar, il cui Paese sta mediando, ha ammesso che “questa guerra non sembra pronta a finire facilmente”.

A Kherson, una squadra dell’AFP ha visto molti cadaveri inerti sparsi a terra.

“Ho provato a salvarlo, ma non respirava”, si lamenta una donna il cui marito, Oleksic, è morto sul colpo. Si siede accanto a lui, fissando il vuoto, tenendo tra le mani la giacca macchiata di sangue del marito.

“C’è stato un bombardamento su un negozio e poi sul mercato” dentro e intorno al centro della città, ha detto ad AFP Leonid Tatarin, 38 anni.

Oleksandr Kudryashov, 43 anni, sta lottando per riprendersi dalla scomparsa di “Lyosha”, un uomo che “ha lavorato qui per 20 anni o più. (…) ha venduto carne”.

Al momento dello sciopero “era uscito a fumare una sigaretta”, ha detto. “Abbiamo estratto il suo corpo, è già morto.”

senza una vita

E l’AFP ha visto vicino al mercato di Kherson un uomo gravemente ferito alla testa e la sua auto è esplosa con la forza dell’esplosione. Una donna con un cappotto rosso era morta a pochi metri di distanza, con le braccia tese. Un paramedico stava confortando una persona che piangeva nelle vicinanze.

Inoltre, due uomini sono rimasti gravemente feriti su un passaggio pedonale.

Le fiamme si sono levate anche dal mercato, luogo frequentato sabato mattina nel cuore di Kherson, liberato dall’esercito ucraino l’11 novembre dopo otto mesi di occupazione russa.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha implorato su Twitter: “Poiché le famiglie in Europa, Nord America e all’estero stanno preparando cene festive, non pensare all’Ucraina che combatte il male in questo momento”.

Kherson, ora sotto il controllo ucraino, è un bersaglio regolare dei bombardamenti russi.

La città era già l’obiettivo venerdì di 74 attacchi russi secondo le autorità regionali, uccidendo cinque persone e ferendone altre 22, secondo l’amministrazione regionale.

E a est, sono ancora “regolari” gli attacchi russi su Bakhmut, che i russi stanno cercando di fare dall’estate.Oggi, sabato, la presidenza ucraina ha espresso rammarico, osservando che “il centro della città è stato bombardato più volte” il il giorno prima.

45 miliardi di dollari in aiuti statunitensi

Per far fronte a questa offensiva russa, Kiev chiedeva da diverse settimane nuovi aiuti finanziari e militari all’Occidente.

Venerdì, due giorni dopo la visita di Volodymyr Zelensky a Washington, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un massiccio disegno di legge per finanziare i servizi federali, di cui 45 miliardi di dollari andranno all’Ucraina.

“Non si tratta proprio – come ha detto ieri sera il presidente dell’Ucraina – di beneficenza. Si tratta di sicurezza, si tratta di lavorare insieme”, ha detto Nancy Pelosi, presidente della Camera uscente.

L’invasione russa colpisce profondamente l’economia ucraina, che ora è concentrata quasi interamente sullo sforzo bellico.

La resa del grano del paese, uno dei principali produttori mondiali, quest’anno diminuirà di circa il 40% rispetto al 2021, secondo una stima degli specialisti del settore dell’AFP.

Inoltre, la magistratura ucraina ha condannato “due mercenari” e “due soldati russi” a 11 anni di carcere per aver “torturato” tre soldati ucraini all’inizio di settembre nella regione di Izyum, hanno annunciato sabato i pubblici ministeri.

“Sono stati rapiti e tenuti in un centro ricreativo senza acqua né cibo. I passeggeri hanno picchiato uno dei (soldati) con un martello sulle ossa”, ha detto, aggiungendo che “i quattro uomini si sono dichiarati colpevoli e si sono scusati”.