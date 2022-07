Guerra in Ucraina: la giornalista russa Marina Ovzannikova si rifiuta di tacere

Ha acquisito notorietà per aver boicottato un telegiornale con un’etichetta contro la guerra. Giovedì Marina Ovsannikova è stata condannata a una nuova multa.

Giornalista al servizio mondiale

Di Pauline Hoffman e AFP

Pubblicato il 28/07/2022 alle 21:29 Tempo di lettura: 2 minuti



ySono contro la guerra e continuerò a dirlo. All’ingresso del tribunale di Mosca dove è stata processata giovedì, la giornalista russa Marina Ovzannikova ha espresso il suo coraggio davanti alle telecamere della BFM. È meglio conosciuta per aver portato uno striscione contro la guerra durante un comunicato stampa per un canale statale in Russia.

Giovedì Marina Ovsannikova è stata multata di 50.000 rubli (800 euro) per aver “diffamato” le forze armate russe. Questo è il nuovo reato introdotto dal Cremlino all’inizio di marzo, che vieta espressamente ai giornalisti in Russia di usare il termine “guerra” per parlare dell’invasione russa dell’Ucraina.



