Il ritiro russo da Kherson, qualunque fosse il suo vero obiettivo strategico, non ha cessato di provocare reazioni in Russia. Ultima, ma non meno importante, la storia del filosofo Alexandre Duguin. Il teorico ultranazionalista russo, molto vicino al maestro del Cremlino, Vladimir Putin, non ha affatto apprezzato il ritiro delle forze armate russe da Kherson. Lo ha reso noto attraverso il social network Telegram. In un post feroce, Dugin ha paragonato Putin a un re tirannico che non poteva portare la pioggia … e l’ha pagato con la vita.

Quindi la battaglia di Kherson e il ritiro dell’esercito russo sono ancora al centro delle cronache il 12 novembre, 260° giorno di guerra in Ucraina. anche seIl ritiro solleva dubbi e ansie, Washington ha salutato una “straordinaria vittoria”.

Da parte sua, il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato di una giornata storica. “Oggi è un giorno storico. Ci stiamo riprendendo il sud del Paese e ci stiamo riprendendo KhersonZelensky ha accolto venerdì sera nel suo discorso quotidiano pubblicato sui social media, mentre l’inno nazionale risuonava in città.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha dichiarato sabato che “la guerra continua” dopo il successo del suo paese nel riprendere Kherson (sud) dall’esercito russo il giorno prima. Da parte sua, il procuratore generale dell’Ucraina ha affermato: André Costin, ha affermato Ai nostri colleghi della BBC Non crede che la ripresa dei negoziati sia possibile in questo momento.

